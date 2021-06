Ce que disent les premières critiques de Loki, la nouvelle série Disney+

Loki sera le prochain grand pari de Univers cinématographique Marvel sur le service de diffusion en continu Disney+, après les grandes réceptions de WandaVision Oui Le faucon et le soldat de l’hiver. Nous reverrons le frère de Thor, mais maintenant en tant que grand protagoniste d’une nouvelle histoire étant un méchant, nous sommes donc confrontés à un défi unique pour la franchise. Les critiques l’ont déjà vu et ont laissé leur avis. Qu’est-ce-qu’ils disent?

Ce seront les retrouvailles avec l’antagoniste du premier film Avengers, après en Avengers : Fin de partie échappé à une chronologie différente après avoir pris le Tesseract. La série arrivera sur la plateforme Disney le mercredi 9 juin. Si vous êtes un vrai fan et que vous ne voulez rien manquer, vous devriez regarder le premier épisode dès qu’il sera disponible : voir les horaires en cliquant ici.

« Immédiatement après avoir volé le Tesseract (encore) Loki se retrouve devant la Temporal Variation Authority, une organisation bureaucratique en dehors du temps et de l’espace. Il est alors obligé de répondre de ses crimes contre la chronologie et ils lui donnent le choix : être éliminé de la réalité ou pour arrêter une menace encore plus grande que lui « dit son résumé officiel.

Quant aux critiques, une bonne partie des chanceux ont déjà vu les deux premiers chapitres et, selon les premières sensations, on est en présence de quelque chose qui sera agréable pour les fans. Les avis sont en accord avec ce qu’il a avancé Kevin Feige: « C’est extrêmement important. Cela peut avoir plus d’impact sur le MCU que n’importe quelle série que nous avons faite. ».

+ Premiers avis de Loki sur Disney +

Rob Keyes (ScreenRant): « J’ai vu les 2 premiers épisodes de Marvel’s Loki et je suis accro. Le premier est la configuration, mais avec l’épisode 2, la série apporte un peu de style Rick et Morty (et une nouvelle couche) au MCU. Tom Hiddleston rencontre son match à l’écran avec Mobiusm d’Owen Wilson et nous devrions nous attendre à ce qu’ils soient ensemble à l’écran pendant plusieurs saisons. Les règles et explications de voyage dans le temps de Marvel restent très discutables et il y a une couche de mystère. J’espère cela mène à quelque chose de plus grand et de plus détaillé, car l’autorité de variation du temps est très étrange « .

Alex Leadbeater (ScreenRant): « J’ai regardé les 2 premiers épisodes de Loki et je suis intrigué, sinon complètement accro. Beaucoup d’exposition dans les conversations assises, moins de motivation narrative. Il s’appuie fortement sur la tradition MCU et a un monde passionnant construit dessus. Acte un. de un film de 6 heures, j’espère qu’il correspond au cadre « .

Molly Freeman (ScreenRant): « Je suis submergé par un but glorieux … de vous dire que j’ai vu les deux premiers épisodes de Loki et qu’ils sont un BLAST. Tom Hiddleston est génial, tellement amusant de le voir vraiment ravir ce rôle. Owen Wilson est aussi super charmant. Marvel propose un véritable jeu de voyage dans le temps de science-fiction « .

Steven Weintraub (collisionneur): « Les deux premiers épisodes de Loki sont fantastiques. De toute évidence, Tom Hiddleston est toujours parfait dans le rôle, mais j’aime la façon dont la série étend le MCU dans une nouvelle direction et nous regardons Loki essayer de comprendre ce qui se passe au lieu d’avoir lui en contrôle ».

Jenna Busch: « Les 2 premiers épisodes de LOKI étaient merveilleux ! Le charisme et la chimie de Hiddleston avec Wilson vous rendront accro. Cependant, le véritable attrait (et le coup de poing émotionnel parfois) est de voir ce méchant bien-aimé passer de faire la bonne chose et de travailler. pour leur propres fins. Ils ont même réussi à expliquer le voyage dans le temps d’une manière qui vous permettra d’embrasser la théorie et d’en profiter. Il y a des moments où vous pouvez rechercher des choses en ligne, mais vous n’y êtes pas obligé. J’ai hâte de une minute de plus pour en voir plus ! ».

Erik Davis (Fandango et tomates pourries): « J’ai regardé les 2 premiers épisodes de Loki et I LOVE IT jusqu’à présent. C’est une série policière qui voyage dans le temps qui jette les bases du multivers MCU tout en traitant également de l’identité et de la confrontation de vérités désagréables à notre sujet. Le Tom Hiddleston / La bromance d’Owen Wilson est ma préférée. ».

Eric Eisenberg (Cinema Blend): « J’ai regardé les deux premiers épisodes de Loki et j’ai souri d’une oreille à l’autre tout le temps. L’étrangeté hors du commun rencontre une merveilleuse portée cinématographique, et Tom Hiddleston est à son apogée charismatique / énigmatique. Jusqu’à présent, il a largement mesuré la série que le plus grand méchant du MCU mérite « .

Brandon Katz (Observateur): « WandaVision était censée être une sorte de boîte mystère, The Falcon and the Winter Soldier a fait des déclarations sur la race et l’héritage. Je pense que Loki est conçu pour être la série Marvel la plus divertissante à ce jour, au moins sur la base des deux premiers épisodes. C’est une comédie d’action effrontée… »







