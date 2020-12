Ce que c’est que de regarder une élection présidentielle depuis «  Mars  »

J’ai regardé l’élection présidentielle controversée de 2020 se dérouler à 114 millions de kilomètres à la surface de Mars et c’était… différent.

Lundi (2 novembre), la veille du jour des élections, j’ai décollé de Newark, New Jersey et atterri sur «Mars». Plus précisément, j’ai atterri à l’habitat HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation), un petit dôme blanc sur le côté du volcan Mauna Loa à Hawaï, pour une mission analogique de deux semaines sur Mars. Cette mission, nommée Sensoria M2, est une mission simulée sur Mars menée en collaboration avec le Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland.

Maintenant, alors que je m’attendais à un peu d’ajustement pour m’habituer à la vie sur Mars, ma première journée complète sur la planète rouge (simulée) était particulièrement étrange car elle coïncidait avec l’élection présidentielle américaine de 2020. Et la pensée qui me traversait la tête, restée en boucle, était: « À quoi ressemblera la Terre à mon retour? »

En 2016 – une autre course houleuse et conflictuelle – je me souviens avoir lu et regardé la couverture électorale en direct sans interruption tout au long du jour du scrutin et dans les jours qui ont suivi. J’ai même passé la nuit électorale blottie sur le canapé avec mes amis et ma famille à regarder les événements se dérouler avec anxiété. Mais cette année, j’ai passé le jour des élections avec seulement mes nouveaux membres d’équipage; mon seul lien concret avec l’élection sur Terre étant par courrier électronique, qui est ralenti pour créer un délai de communication martien réaliste (une transmission prend 20 minutes dans chaque sens).

Ce lundi soir (2 novembre), après être arrivés chez moi pour les deux prochaines semaines dans le dôme, moi et le reste de l’équipage avons discuté de l’élection à venir lors de notre premier repas martien – un dîner de spaghettis et de « bœuf » végétariens dans une sauce à base de pâte de tomate réhydratée. Nous voulions devancer tout conflit éventuel dans l’habitat; une communication efficace et ouverte au sein d’un équipage de vol spatial est essentielle et cette élection a créé une division sociale importante en Amérique.

Nous avons décidé, en tant qu’équipage, que chaque personne déciderait individuellement si elle voulait être informée de l’élection et de la quantité d’informations qu’elle voulait avoir. Pour moi, personnellement, je voulais être informé le plus et le plus fréquemment possible de mon point de vue éloigné. J’ai donc envoyé un e-mail à l’équipe d’assistance au contrôle de mission qui est stationnée à distance dans le monde entier – une équipe incroyable de bénévoles qui travaillent pour aider au contrôle de la mission avec les tâches quotidiennes et le soutien de l’équipage – pour leur faire savoir que je voulais être informé par e-mail des mises à jour des élections lorsque ils étaient disponibles.

Soirée électorale

Maintenant, comme tout le monde sur Terre le savait déjà avant moi, le mardi soir des élections (3 novembre), il n’y avait pas de gagnant clair. J’ai vérifié mes e-mails toutes les heures environ tout au long de la soirée et, lentement, de petites informations ont filtré sur quel candidat avait « gagné » quel état, et il est devenu immédiatement clair que cela allait être, comme prévu, un appel serré.

Vers 23 h, heure locale (4 h HNE, 9 h 00 GMT), j’ai vérifié mon courrier électronique pour la dernière fois le jour du scrutin – dans l’espoir d’obtenir une sorte d’information concluante (ou aucune information du tout). Mais, alors que l’équipe de soutien au contrôle de mission a pu m’envoyer une tonne de données sur le déroulement de l’élection, il est devenu clair que non seulement le vainqueur de l’élection ne serait pas déterminé cette nuit-là, mais cela pourrait prendre des jours, voire plus, avant un le gagnant clair est annoncé.

Bien que ne pas avoir de réponse claire soit frustrant (sérieusement, sérieusement frustrant), il était intéressant que, même depuis Mars, j’en sache autant que mes amis sur Terre. D’une manière étrange, c’était réconfortant de savoir.

Un habitat froid et sans e-mail

Je me suis réveillé tôt le Sol 3 (4 novembre), impatient de voir s’il y avait d’autres développements dans ma boîte de réception. Mais, à ma grande surprise, en sortant du lit et en allumant la lumière, rien ne s’est passé. Il faisait encore sombre. En m’aventurant en bas, j’ai remarqué à quel point il faisait étonnamment froid – plus froid qu’il ne l’était à l’intérieur de notre base martienne jusqu’à présent. Je suis allé voir si ma lampe était cassée ou, plutôt, s’il y avait un plus gros problème avec la puissance de l’habitat.

Il s’est avéré que le dôme avait perdu de la puissance au milieu de la nuit, ce qui signifiait en outre que je ne pouvais plus me connecter par e-mail. Bientôt, avec l’aide du commandant de mission Michaela Musilova (un astrobiologiste qui sert également de directeur de l’habitat HI-SEAS), nous avons pu redémarrer les trois batteries de l’habitat et, parce que nous avions heureusement un ciel clair et ensoleillé pour charger notre solaire panneaux, nous avons rapidement repris le pouvoir.

En raison des heures sans électricité ni accès aux e-mails, il s’agissait d’un retrait bref mais complet des événements qui se sont produits sur Terre. « Est-ce que quelque chose s’est passé pendant la nuit? Ce matin? » Je me suis retrouvé à réfléchir anxieusement. Mais comme j’ai pu à nouveau accéder à mon courrier électronique, j’ai découvert ce que tout le monde savait déjà sur Terre: il n’y avait toujours pas de gagnant clair.

Le jeu d’attente (et une conclusion finale … en quelque sorte)

Le Sol 4 (5 novembre) et de nouveau le Sol 5 (6 novembre), quelques jours après l’élection, je me suis réveillé avec des courriels de l’équipe de soutien au contrôle de mission avec des mises à jour sur les États qui avaient basculé dans quelle direction et quelles nouvelles les poursuites que l’administration Trump avait soulevées au sujet des résultats des élections (et lesquelles de ces poursuites ont été annulées).

Comme me l’a dit l’équipe d’assistance au contrôle de mission par e-mail, «les choses avancent lentement».

Mais quand je me suis réveillé le Sol 6 (7 novembre) et que je suis descendu le petit escalier de l’habitat jusqu’à mon bureau pour vérifier mes e-mails, cela s’était produit. C’était fini.

Non seulement Joe Biden a remporté l’élection présidentielle, mais, tout en vivant et travaillant dans un équipage entièrement féminin sur Mars, Kamala Harris a été élue première femme vice-présidente des États-Unis. Pour la première fois de l’histoire, alors que six femmes endurent Mars dans un habitat blanc, une femme a été élue à la Maison Blanche.

Maintenant, bien que tous les membres de l’équipage n’aient pas les mêmes pensées et sentiments à propos de l’élection – ce qui est tout à fait naturel, car nous sommes six anciens étrangers de tous les horizons et des quatre coins du monde – nous avons partagé nos pensées et nos sentiments sur le résultat avec chacun. autre: notre nouvelle «famille Mars».

C’était parfois difficile et certainement différent d’être loin de mes proches sur Terre tout au long de l’élection. Mais, même si je n’ai pas passé la matinée à parler des résultats définitifs des élections avec mes amis et ma famille chez moi, mon équipage sur Mars était déjà devenu une sorte de petite famille. Nous nous sommes serrés dans nos bras, nous avons parlé et j’ai respiré profondément pour ce qui ressemblait à la première fois depuis longtemps, dans l’attente de ce qui allait arriver avec la nouvelle administration.

