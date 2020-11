Ce que cela signifie vraiment que le vaccin COVID-19 de Moderna est « efficace à près de 95% » selon les premières données des essais cliniques

Lorsque Pfizer a annoncé le 9 novembre que son vaccin avait atteint « une efficacité de plus de 90% » selon les premières données de l’essai clinique qu’ils menaient, il donnait le coup d’envoi d’un défilé d’entreprises et de développeurs poussant leurs poitrines pour les bons. résultats de votre vaccin. Et il en a été ainsi: aujourd’hui, l’un de ses grands concurrents, le vaccin Moderna et le NIH nord-américain vient d’annoncer que est efficace à près de 95%, selon les premières analyses.

Dans ce cas, les chercheurs ont analysé les 95 premiers infectés par le COVID parmi les plus de 30000 participants à leur étude et ont constaté que 90 d’entre eux avaient reçu le placebo et que seulement cinq avaient été vaccinés par le vaccin. Ceci, toujours selon les données de l’entreprise, donnerait 94,5% d’efficacité dans les deux premiers mois après la vaccination. De plus, sur les 11 cas graves qu’ils ont découverts, aucun n’avait reçu le vaccin.

De toute évidence, comme dans le cas de Pfizer, ces résultats sont très préliminaires et ne sont pas publiés, ni examiné indépendamment. C’est-à-dire qu’il ne semble pas judicieux de concentrer nos espoirs sur un jeu publicitaire qui a souvent plus à voir avec stratégie commerciale et financière des différentes entreprises qu’avec un processus normal de développement de vaccin.

Qu’est-ce que cela signifie vraiment que le vaccin est efficace à 94,5%?

Comme dans le cas du vaccin Pfizer, tout au long des essais cliniques de phase III, les sociétés effectuent des contrôles périodiques pour vérifier que tout est en ordre. Beaucoup de choses sont étudiées, des cas de COVID qui surviennent chez les participants à l’étude à d’autres types de maladies (liées ou non) qu’ils peuvent développer. Ce sont ces analyses provisoires que les différentes sociétés ont utilisées pour anticiper les résultats.

En ce sens, Moderna a également commenté d’autres questions. Par exemple, la déclaration explique qu’il n’y a pas de problèmes de sécurité majeurs. Attention, les effets secondaires comme fatigue, douleurs musculaires, maux de tête et malaise général dans certains cas affectent une personne sur dix. Bien que, toujours selon les informations qu’ils ont publiées, elles ont été «généralement de courte durée».

Comme nous l’avons dit il y a quelques jours, si ces résultats sont confirmés, la bonne nouvelle derrière eux est que les bons résultats nous permettent d’être optimistes sur le potentiel de l’approche que partagent tous ces vaccins. Indépendamment de celui avec les meilleurs résultats, cela signifierait que nous sommes sur la bonne voie et un pas de plus vers l’obtention d’un vaccin sûr et efficace.

Image | Patrick Boulen Sanofi Pasteu