Ce que cela signifie pour Tesla de ne plus utiliser de radar pour son pilote automatique: voici comment fonctionne le système Tesla Vision basé sur une caméra

Tesla active l’un des plus grands changements dans son assistance à la conduite. À partir de mai, la nouvelle Tesla cessera d’utiliser le radar pour guider le pilote automatique et à la place, ils parieront entièrement sur un système basé sur la caméra. Un changement de modèle qui pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour la conduite au sein de Tesla.

Cela a été annoncé par la société dans un communiqué. Tesla Vision ce sera le nouveau et unique système pour Autopilot. Ici, nous expliquons comment cela fonctionne et quelles voitures l’auront.

Quels modèles Tesla viendront avec le nouveau système

Tesla Vision sera disponible dans les nouvelles voitures Tesla livrées à partir de mai 2021. Plus précisément, le Tesla Model 3 et Model Y le marché américain ne sera plus équipé de radar. Ceux qui achètent l’un de ces deux modèles utiliseront uniquement les caméras du véhicule pour le pilote automatique. Les clients qui ont réservé le véhicule mais qui n’ont pas encore reçu la voiture seront informés du changement.

La Model S, la Model X, ainsi que la Tesla vendue dans le reste des pays garderont le radar pour le moment, « jusqu’à ce que nous déterminions le moment opportun pour faire la transition de ces véhicules vers Tesla Vision », expliquent-ils à partir de la entreprise.

Ce que propose Tesla Vision

À ce jour, pour Autopilot, les véhicules Tesla utilisaient une combinaison de radar, qui permet de détecter les véhicules et objets à proximité, avec des caméras, qui sont basées sur la reconnaissance d’image. Avec l’arrivée de Tesla Vision, la voiture sera basée sur « vision de la caméra et traitement du réseau neuronal pour fournir un pilote automatique, une conduite entièrement autonome et certaines fonctions de sécurité active« , comme l’aide au changement de voie.

Dans le cas de la Tesla Model 3, la voiture utilise jusqu’à huit caméras avec vision à 360 °, un radar et 12 capteurs à ultrasons. Avec du matériel de troisième génération, le système Tesla est capable de traiter jusqu’à 2300 images par seconde.

Quelles sont les utilisations du radar dans les voitures

Les capteurs radar sont très courants. Être habitué détecter rapidement les objets, même dans des situations de faible visibilité. Ces capteurs activent des fonctions de sécurité vitales telles que le freinage d’urgence automatique.

Dans les voitures modernes, ces données de sécurité sont également obtenues avec une combinaison d’autres capteurs ou de plusieurs caméras, qui au fil du temps ont considérablement amélioré leur vitesse de réponse. Pour réaffirmer la sécurité du véhicule, ces systèmes sont généralement dupliqués en cas de panne.

Le radar du Tesla Model 3 permettait de détecter des objets jusqu’à une distance de 160 mètres, mais la caméra principale atteint jusqu’à 250 mètres. Les autres caméras frontales ne vont pas aussi loin, mais elles offrent un meilleur angle de vision.

Quelles limites le système de caméra aura-t-il

Au départ, certaines fonctions seront limitées ou directement désactivées. le Le pilote automatique sera limité à une vitesse maximale de 120 km / h. En revanche, les fonctions telles que l’appel «Smart Summon» ou l’évitement de sortie de voie dans les situations d’urgence seront désactivées au moment de la livraison. Le premier est sous le regard des instances de régulation depuis plusieurs années et l’activation de Tesla Vision ne semble pas pouvoir faire la différence.

Les fonctions de support seront restaurées grâce à des mises à jour logicielles en direct (OTA). Le reste des fonctions du pilote automatique sera disponible malgré la désactivation du radar.

En Engadget | Le directeur de l’intelligence artificielle de Tesla explique en vidéo comment ils entraînent leurs réseaux de neurones à utiliser Autopilot