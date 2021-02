Ce que ça fait d’être l’une des filles méchantes les plus emblématiques de l’histoire de la comédie romantique

Il y a des scènes de l’univers cinématographique qui sont absolument inoubliables.

Quand Darth Vader révèle qu’il est le père de Luke dans «Star Wars: L’Empire contre-attaque» au moment où Marion Crane se faufile sous la douche dans «Psycho», ces moments emblématiques du film ont laissé une marque indélébile sur les écrans argentés et nos esprits. Dans «Pretty Woman», la comédie romantique dirigée par Garry Marshall avec Richard Gere et la nouvelle venue d’Hollywood Julia Roberts, une scène continue de résonner à ce jour, avec quatre mots légendaires: «Grosse erreur. Gros. Énorme! »

Dey Young est l’acteur qui a déclenché sa fureur de jugement contre Julia Roberts dans ce moment mémorable. Photos de Touchstone

Le film de 1990, vaguement basé sur «Pygmalion», suit une travailleuse du sexe intelligente de la rue qui est embauchée par un homme d’affaires invulnérable. Le duo apparemment improbable permet à l’un des meilleurs couples de tomber amoureux d’une issue de secours. Tout au long du film, le personnage de Roberts, Vivian Ward, doit surmonter divers obstacles placés par les barrières de l’élitisme dans les années 1980 à Beverly Hills, lorsque le matérialisme désagréable était à son apogée.

À la recherche d’une tenue à porter pour un dîner chic ce soir-là, elle entre innocemment dans une boutique de Beverly Hills, les poches remplies d’argent à dépenser, parcourant les étagères de la haute couture. Une vendeuse en grève l’arrête rapidement, lui indiquant le prix d’une tenue lorsqu’on lui demande quelle est la taille. La vendeuse coupe férocement: «Je ne pense pas que nous ayons quelque chose pour vous. Vous êtes manifestement au mauvais endroit. (Bien sûr, elle revient plus tard et se venge, rappelant au personnel de vente qu’ils travaillent à la commission et qu’elle vient de dépenser un joli centime ailleurs.)

Dey Young est l’acteur qui a déchaîné sa fureur de jugement contre Roberts dans ce moment mémorable. En l’honneur de notre parenthèse rom-com, où «Pretty Woman» se classe deuxième juste derrière «You’ve Got Mail», AUJOURD’HUI s’est entretenu avec Young pour réfléchir à l’héritage de cette scène qui se démarque encore aujourd’hui.

« Je n’ai jamais su que ce film serait aussi grand qu’il l’était, ou que cette scène serait si emblématique », a déclaré Young, 61 ans, à AUJOURD’HUI. «Je pense vraiment que la raison est que c’est un moment auquel beaucoup de gens peuvent s’identifier.»

Young était apparu dans divers films avant «Pretty Woman», notamment «Rock ‘n’ Roll High School» et «Strange Behavior». Elle n’avait pas l’intention de passer une audition pour cela, jusqu’à ce qu’une rencontre fortuite avec Marshall la recrute.

«Alan Thicke et moi étions amis et il m’a invité à une partie de tennis», a-t-elle déclaré. «J’ai été jumelé avec Garry Marshall. Nous avons fini par gagner notre match, et c’était vraiment amusant. À la fin, Alan lui a dit que j’étais une actrice et (Marshall) était comme, ‘Oh, vraiment? Eh bien, vous savez, je pense que je pourrais avoir quelque chose pour vous.

À partir de là, Young a déclaré qu’elle était partie pour une audition. Young ne savait pas ce que le film – initialement appelé «3 000», le montant négocié pour le taux du personnage de Roberts – était vraiment sur, seulement qu’elle lisait des scènes impliquant un commerçant jugeant une fille.

« Je pense que (Julia) savait que ce serait la partie qui a lancé sa carrière, ce qu’elle a fait. » Gracieuseté de Dey Young

«Il m’a toujours encouragé à être plus méchant et plus garce, même sur le plateau quand je travaillais avec Julia», a déclaré Young.

Elle a fini par accrocher le rôle et était sur le plateau un mois plus tard pour filmer. Elle a rencontré Gere dans la bande-annonce de maquillage, et c’est à ce moment-là qu’elle a su qu’elle travaillait sur quelque chose de spécial. «Je n’ai jamais vraiment eu un scénario complet», dit-elle. «Pour les petits rôles, tout est si secret. Même aujourd’hui, je ne reçois toujours pas le script complet. Vous venez en quelque sorte de vous présenter. Vous avez de la chance si vous avez même des côtés, car ils aiment tout garder très, très secret. »

« Je pense que c’est relatable parce que les gens ont eu cette expérience avec un commerçant qui planait autour d’eux, ce qui les mettait mal à l’aise et se demandait s’ils avaient leur place. » DEY YOUNG

Les deux scènes ont été tournées le même jour à la boutique Boulmiche sur Rodeo Drive. «Tout le monde à la fin des années 80 et au début des années 90 habillait la pièce», a déclaré Tisa Bana, propriétaire de Boulmiche, à AUJOURD’HUI en 2015. «Ce que vous portiez constituerait qui vous étiez, y compris la richesse et la sophistication. De nos jours, personne ne s’habille juste pour descendre Rodeo. À l’époque, il n’y avait que des costumes et des sacs assortis. Nous l’avons appelé l’époque de la «Dynastie», mais maintenant vous pouvez porter une robe d’été.

Sur le plateau ce jour-là, Young dit que Roberts était une joie de travailler avec. «Je pense qu’elle savait que ce serait la partie qui a lancé sa carrière, ce qu’elle a fait», a-t-elle déclaré. «Julia avait un excellent rapport avec Garry. Elle était tout simplement merveilleuse et très aimable et amusante. C’était génial.