Ce que Britney Spears a dit au sujet de la tutelle avant la première comparution devant le tribunal

Britney Spears parlera pour la première fois de sa tutelle lors d’une audience devant le tribunal le 23 juin.

La pop star vit sous une tutelle légale depuis 2008 qui accorde à son père, Jamie Spears, le contrôle de sa carrière, de sa vie quotidienne et de sa succession de plusieurs millions de dollars.

La bataille pour négocier les termes de la tutelle a déclenché le mouvement #FreeBritney qui a cédé la place à des documentaires relatant la vie et la carrière compliquées de Spears.

Pourtant, une voix qui a toujours été absente du récit est celle de Spears. Sa comparution devant le tribunal cherche à changer cela.

Cependant, nous avons eu un aperçu du point de vue de la chanteuse sur sa tutelle, le mouvement #FreeBritney et les nombreuses opinions contradictoires sur sa vie, principalement à travers les déclarations de ses avocats et ses publications cryptiques sur Instagram.

Qu’a dit Britney Spears à propos de sa tutelle et du mouvement #FreeBritney ?

Spears aurait poussé à mettre fin à la tutelle depuis 2014.

Des documents judiciaires récemment obtenus révèlent que Spears s’inquiète du rôle de son père dans la tutelle depuis 2014.

« Elle a expliqué qu’elle sentait que la tutelle était devenue un outil oppressif et contrôlant contre elle », a écrit un enquêteur du tribunal affecté à son cas en 2016.

En 2019, Spears a déclaré à un tribunal qu’elle se sentait forcée par ses conservateurs de rester dans un établissement psychiatrique et de se produire contre son gré.

Spears veut que son père soit retiré de la tutelle.

En août 2020, Spears, par l’intermédiaire de ses avocats, a exprimé son souhait d’empêcher son père de reprendre son rôle de son seul conservateur après une brève interruption de son poste.

Plus tard dans l’année, l’avocat de la pop star, Samuel D. Ingham III, a déclaré aux journalistes : « Ma cliente m’a informé qu’elle avait peur de son père.

Il a ajouté que Spears avait déclaré qu’elle ne reviendrait pas sur scène si son père était son conservateur.

Dans un dossier judiciaire d’avril 2021, les avocats de Spears ont demandé la révocation définitive de son père de la tutelle.

Une audience fixée au 4 novembre déterminera si oui ou non la tutelle doit être entièrement résiliée.

On dit que Spears apprécie le mouvement #FreeBritney.

En septembre 2020, des documents judiciaires suggéraient que Spears souhaitait que les détails de sa tutelle ne soient pas scellés afin de tenir le mouvement #FreeBritney informé.

« Britney croit fermement qu’il est conforme non seulement à son intérêt personnel, mais aussi à une bonne politique publique en général que la décision de nommer un nouveau conservateur de sa succession soit prise de la manière la plus ouverte et transparente possible », indiquent les documents.

Les documents ont ensuite rejeté les affirmations de Jamie selon lesquelles le mouvement était une « blague » et ont ajouté que « Britney accueille et apprécie le soutien éclairé de ses nombreux fans. »

Spears a critiqué le documentaire « Framing Britney Spears ».

Après la sortie de « Framing Britney Spears », Spears s’est rendue sur Instagram pour dire qu’elle « a pleuré pendant deux semaines » sur son contenu.

Spears a déclaré qu’elle n’avait pas pu regarder le documentaire, qui examinait sa carrière, sa place aux yeux du public et ses luttes contre la maladie mentale.

« Je n’ai pas regardé le documentaire mais d’après ce que j’en ai vu, j’étais gênée par la lumière dans laquelle ils m’ont mis », a-t-elle écrit.

Spears a demandé à parler au tribunal.

Les documents judiciaires montrent les tentatives constantes de Spears de parler pour elle-même de la tutelle et de ses impacts.

En avril, son avocat a demandé qu’elle ait la possibilité de s’adresser directement au tribunal, à la demande de Spear.

« Le conservateur a demandé que je demande au tribunal une audience de statut au cours de laquelle elle peut s’adresser directement au tribunal », a déclaré Ingham.

