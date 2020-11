Ce que Barbara Eden a dit «  ruiné le spectacle  »

La sitcom des années 1960 Je rêve de Jeannie a apporté un nouveau type d’histoire d’amour au petit écran. Avec Barbara Eden dépeignant un génie de 2000 ans – bien nommé Jeannie – sauvé par l’astronaute américain Tony Nelson, joué par Larry Hagman, le principal scénario de volonté-ils-ou-ne-ils-ils pas a tenu les téléspectateurs en haleine pendant près de cinq saisons .

Lorsque l’émission a été annulée en 1970, les membres de la distribution et le créateur de l’émission Sidney Sheldon ont blâmé quelque chose de spécifique.

Barbara Eden et Larry Hagman de «Je rêve de Jeannie» | Banque de photos NBCU

L’attraction entre les personnages de « I Dream of Jeannie » fait grimper les cotes

Alors que Jeannie n’était techniquement pas du royaume humain et que Tony n’était qu’un simple mortel, leur couplage potentiellement condamné a créé une chimie instantanée. Avec la beauté de Jeannie exposée dans son désormais légendaire sarouel en soie rose et Tony étant un beau célibataire, leur attirance l’un pour l’autre a sauté de l’écran. Hagman a plus tard commenté la dynamique unique du scénario.

«C’était une sorte de chose étrange», Je rêve de Jeannie a déclaré la star, selon Closer Weekly. «Voici ce gars qui trouve cette bouteille et de cette bouteille sort cette fille absolument magnifique et magnifique qui a 2000 ans, et elle est toujours à la recherche de lui. Je veux dire, toujours essayant de le mettre dans le sac. Et ma motivation est, vous savez, je ne peux pas faire ça, parce que je suis astronaute et que ma carrière est en jeu.

L’acteur Bill Daly a joué le collègue et copain de Tony, Roger, qui avait toujours un œil errant.

EN RELATION: « Je rêve de Jeannie »: Barbara Eden a déclaré que les visiteurs avaient été bannis du plateau après ce comportement « surprenant » de Larry Hagman

«Voici ce gars avec cette belle fille qui peut lui donner tout ce qu’il veut et il ne peut pas l’accepter», a fait remarquer Hagman à propos de son personnage. «Et puis Roger, mon acolyte, est le gars qui veut tout. Il dit: «Donnez-le-moi, donnez-le-moi. Je vais le faire.’ La chimie était merveilleuse entre nous tous.

‘I Dream of Jeannie’ a un mariage dans la saison 5

Dans la cinquième saison de Je rêve de Jeannie, Tony et Jeannie se dirigent vers l’autel lors du 11e épisode. Fin des années de tension sexuelle entre les deux, le scénario ne convenait pas à Eden en raison de son manque de précision.

«Cela a ruiné le spectacle», a déclaré Eden sur le Spectacle d’aujourd’hui en 2015. «Parce que [Jeannie] n’était pas humain. … Elle pensait qu’elle l’était, et [Tony] savait qu’elle ne l’était pas… je pense que cela a brisé la crédibilité.

La sitcom a été annulée à la fin de la saison, ce qui n’a pas été aussi surprenant pour Hagman en raison des faibles notes après que les personnages principaux se sont mariés. L’acteur a révélé qu’il avait reçu la nouvelle d’un garde du studio.

«C’est la première fois que j’en entends parler», a déclaré Hagman dans une précédente interview à propos de l’annulation. «Du type à la porte. … Je savais qu’une fois qu’ils nous ont mariés, cela n’allait pas marcher. Et les cotes ont régulièrement baissé depuis lors.

Épouser Tony et Jeannie a « détruit » le spectacle

Eden et Hagman n’étaient pas les seuls à s’opposer à ce que leurs personnages marchent dans l’allée. Lorsque le directeur de NBC, Mort Werner, a pris la décision créative que les deux Je rêve de Jeannie les personnages devraient se marier, Sheldon s’est battu contre l’idée.

« » Cela détruirait la série, Mort « , se souvient Sheldon en disant à Werner, comme l’a rapporté Closer Weekly. «’Le plaisir de Jeannie est la tension sexuelle entre Jeannie et son maître. Une fois que vous les avez épousés, c’est parti. Vous n’avez rien avec quoi travailler. »

Bien que les membres de la distribution et Sheldon aient fait pression pour que Tony et Jeannie restent célibataires, les chefs du réseau ne bougeaient pas. Le créateur de l’émission a attribué la disparition de l’émission à ce scénario fatidique.

« [Mort] pensait qu’il était plus intelligent que n’importe lequel d’entre eux », a déclaré Sheldon à propos de Werner. «Pour la cinquième année de Jeannie, J’ai écrit une scène de mariage … Avec leur mariage, la relation avait changé et une grande partie du plaisir est sorti de la série. À la fin de la cinquième année, Je rêve de Jeannie a été annulé. Mort Werner avait pris une émission à succès et l’avait détruite.