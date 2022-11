Ce que « 1899 » et « Dark » ont en commun : chacune des connexions

« 1899 » c’est une série netflix créé par Jantje Friese et Baran bo Odar, les showrunners de « Dark », il est donc inévitable de penser à la série allemande à succès dans les premiers épisodes de la fiction suit un groupe d’immigrants européens qui voyagent de Londres sur un bateau à vapeur appelé Kerberos à commencer une nouvelle vie à New York.

Mais y a-t-il vraiment des similitudes et des connexions entre les deux séries ? Dans une récente interview recueillie par Express.co.uk, Friese et Odar indiquent que «est une réponse très simple car beaucoup de gens nous ont demandé, [incluidos] Les fans : aucun des personnages sombres n’apparaîtra en 1899″.

Bien que Friese ait dit que «cela n’est pas possible » et Odar a ajouté: « Ils ne sont pas liés », lors d’une conversation avec Rotten Tomatoes, ce dernier a plaisanté: « Ou le seront-ils? » Pour l’instant, « Sombre« O »1899″ ont quelques points communs.

QU’EST-CE QUE « 1899 » ET « DARK » ONT EN COMMUN ?

1. Capitaine Eyk

Andreas Pietschmann, l’acteur qui incarne le capitaine Eyk Larsen dans le nouveau série netflix, a également donné vie à Jonas adulte dans la fiction allemande acclamée. Au début, les showrunners ne voulaient personne de leur première série au casting de la seconde, cependant, ils ont changé d’avis. Avez-vous quelque chose de prévu? Y a-t-il un lien entre ces personnages ?

Andreas Pietschmann, qui a participé à « Dark », joue le capitaine Eyk dans « 1899 » (Photo : Netflix)

2. Mondes parallèles

Comme indiqué par le support susmentionné, alors que les caractères de « 1899 » peuvent voyager dans leurs mondes de rêve à travers certaines écoutilles du Kerberos, dans la troisième saison de « Sombre” l’existence de trois mondes a été confirmée, dont deux étaient une anomalie créée accidentellement par un scientifique essayant de découvrir le voyage dans le temps.

Maura et le reste des passagers sont piégés dans une simulation qui se répète encore et encore (Photo : Netflix)

3. Le numéro trois

« Dark » a trois saisons et Friese a admis qu’il prévoyait la même chose pour « 1899 ».. « Nous nous sommes donc tenus à ce concept, car nous croyons vraiment qu’un mystère ne peut avoir que trois saisons, il ne devrait jamais avoir plus de trois saisons, car dans la première saison, vous présentez ce que c’est ; dans la deuxième saison, vous vous amusez avec ce qui est ; et dans la troisième saison, vous devez arriver à une très bonne conclusion”.

Le nombre trois est important à la fois pour les séries Odar et Friese, car l’une a trois mondes et l’autre une pyramide et un triangle qui se répète à différents moments et endroits.

D’autres similitudes entre ces séries Netflix sont la technologie et les appareils qu’ils utilisent, les rêves des personnages et les rôles de personnages comme Daniel et Jonas qui sont dans la boucle et essaient de briser un cycle.