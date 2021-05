Ce quasi-cristal nouvellement découvert a été créé par des humains, par le premier test de bombe atomique

iittala Oiseaux par Toikka Lagopède d'été 11 cm - Moutarde

Ces beaux oiseaux de verre sont tous soufflés à la bouche. Ce sont les petits détails qui donnent aux oiseaux de verre leur propre personnalité, tout comme les vrais oiseaux de la nature. Depuis les premiers petits moucherolles de Oiva Toikka de 1972, de nouveaux oiseaux sont ajoutés à la collection chaque année. Plus de 400 oiseaux ont été conçus pour la collection, et l'un des modèles les plus appréciés est le grand tétras. Ce bel oiseau en verre est le cadeau parfait pour toute occasion et un bel ajout à tout intérieur.• Chaque oiseau est soufflé à la bouche, il est donc unique – il n'y a pas deux oiseaux identiques.• Les oiseaux de Toikka sont soufflés à la bouche dans l'usine de iittala en Finlande.• Le prix d'un oiseau ne dépend pas de la taille, mais des matières premières utilisées et du savoir-faire dans la production.• Un oiseau spécial de l'année et un œuf correspondant paraissent chaque année. Les oiseaux sont également disponibles en éditions numérotées et limitées.