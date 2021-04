Ce prototype de voiture électrique autonome avec panneau solaire consomme la même énergie qu’un piéton lors de ses déplacements, selon son constructeur

Au fur et à mesure que les voitures électriques, les vélos électriques, les motos et autres véhicules orientés «zéro émission» s’établissent, les constructeurs tentent de créer des propositions recherchant une efficacité maximale, même à faible vitesse. C’est précisément la prémisse de la prototype LS-EV autonome et électrique, une petite voiture de style Smart qui roule peu, mais qui consomme aussi le moins.

En fait, l’idée est que ce véhicule (dans son modèle de série, s’il sortait un jour) consommerait la même énergie qu’un piéton, de sorte que cela puisse être une option pour circuler dans la ville. Bien sûr, à faible vitesse; Si nous ne brûlons pas autant de kilocalories en marchant, nous ne pouvons pas non plus demander à un moteur les poires de l’orme.

Matériaux légers et panneau solaire sur le toit

C’est un projet commun des entreprises [Teijin]https://appliedev.com/ () et Applied Electric Vehicles (Applied EV), dédiés respectivement à la création de nouveaux matériaux (pour combinaisons ignifuges, à partir de plantes, etc.) et aux véhicules électriques, qui fonctionnent depuis un certain temps ensemble. En février, ils ont présenté une nouvelle plate-forme, et maintenant ils ont montré leur idée d’un véhicule électrique.

Pour le moment sans nom spécifique au-delà de LS-EV (qui sont simplement l’acronyme de Véhicule électrique à basse vitesse, c’est un prototype de véhicule autonome zéro émission. Comme nous l’avons dit, c’est une petite voiture qui, de par sa forme et sa taille, nous rappelle les voitures de type Smart ou plutôt les modèles compacts, bien qu’elle dispose de quatre places et que la CityQ que nous avons vue il y a longtemps est loin d’être quelque chose. .

De cette façon, Teijin met les matériaux et Applied EV la plate-forme, Blanc Robot. Ils expliquent qu’une résine polycarbonate a été utilisée pour les portes et fenêtres, avec laquelle il est possible d’isoler l’intérieur pour que la température soit adaptée (en bloquant le rayonnement infrarouge) et qu’au final le véhicule pèse considérablement moins, sans sacrifier la résistance aux chocs.

Étant compacts, ils ont réussi à ce que la cabine être relativement spacieux car il n’y a pas de transmission physique à bord du véhicule. La plateforme Blanc Robot intègre les technologies du système électrique et de la transmission par câble.

La principale caractéristique du LS-EV est que, comme nous l’avons dit, selon Teijin a la consommation d’énergie équivalente à celle d’un piéton. Dans ce cas, il est alimenté par le panneau solaire sur le toit, qui peut fournir une puissance de 330 watts.

L’idée vient en partie du fait qu’Applied EV a une subvention du gouvernement (de l’Australie) pour rechercher et développer un prototype de véhicule autonome qui extrait 60% de son énergie du soleil et qu’il peut transporter des passagers et des marchandises. Dans ce cas, le fait de recourir à des matériaux légers a permis d’incorporer une batterie plutôt petite et que, selon Applied EV, l’alimentation électrique via cette carte est « techniquement et économiquement réalisable dans le monde réel ».

Ils n’ont pas donné de vitesse, d’accélération ou d’autres données techniques comme le niveau de conduite autonome, en fait, comme nous l’avons précisé au début, c’est un prototype, une idée, et ils n’ont pas commenté si cela se terminera par la production. Mais l’idée est toujours intéressante, surtout si cette efficacité peut être adaptée aux exigences du transport urbain réel (avec une vitesse minimale dans les limites de ce qui est autorisé, etc.).

Photos et informations [Teijin]https://www.teijin.com/news/2021/02/02/20210202_01.pdf)