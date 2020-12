Ce podcast YouTube est entièrement conçu pour les personnes sourdes

Le premier est en ligne depuis quelques heures Podcast YouTube entièrement conçu pour signer des personnes sourdes: il s’appelle Encore une fois et a fait ses débuts cet après-midi, mardi 1er décembre, sur la chaîne de la plateforme de partage vidéo dédiée au projet. L’œuvre a été créée avec la collaboration directe de l’Association nationale des sourds et est la transposition en langue des signes italienne (ou LIS) du podcast homonyme qui a fait ses débuts le mois dernier sur toutes les principales plateformes de streaming dirigée par le fondateur de WSC Luca Casadei.

Le format du podcast est simple – ce sont des chats avec lesquels l’hôte poursuit les invités en tant qu’influenceurs et personnalités connu – du chef d’orchestre Daniele Bossari au youtuber Willwoosh, en passant par l’ancien footballeur Fabio Macellari, l’ancien entraîneur de l’équipe nationale de football Ventura, le chorégraphe Luca Tommassini, le politicien Vladimir Luxuria, la joueuse de tennis Francesca Schiavone et l’entrepreneur Matteo Cambi. Les épisodes ont une durée variable allant d’un peu plus d’une demi-heure à une heure abondante, alors qu’il y a deux aspects que toutes les vidéos ont en commun.

Le premier est le thème des conversations, toujours centré sur le concept de Renaissance: dans les épisodes du podcast transposés en vidéo, les invités retracent tous leurs expériences de vie personnelles, en centrant l’histoire sur les épisodes les plus marquants et sur la manière dont ils ont réussi à se réinventer après des périodes particulièrement sombres. Le second est évidemment la traduction du mot parlé en langue des signes italienne, opérée par les deux interprètes ANS Romina Rossi et Kiran Di Pace suivant la piste audio en temps réel.

One More Time n’est pas la première expérience de contenu audio conçu pour la langue des signes, au contraire, c’est en compagnie de projets tels que Po.Lis à l’intérieur de la web radio du Politecnico di Milano, qui a commencé il y a déjà longtemps à approcher la communauté de malentendants au contenu radio en ligne. La première saison du podcast compte 9 épisodes: les vidéos associées ont toutes été téléchargées en même temps et sont disponibles à partir de cet après-midi sur la chaîne YouTube One More Time.