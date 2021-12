Ce personnage Marvel serait Le Professeur de La Casa de Papel

Au cours de la dernière décennie, culture pop il a pris un niveau de pertinence inattendu. Chaque année, des séries et des films appartenant à franchisés ils deviennent des sujets de conversation et des tendances dans tous les réseaux sociaux. Un exemple clair en sont les productions qui composent le Univers cinématographique Marvel et des séries qui sont devenues des phénomènes comme Le vol d’argent, à partir de Netflix. Mais… et s’ils étaient combinés les uns avec les autres ?

L’idée que les acteurs qui composent le casting de la fiction de Alex Pina rejoindre l’entreprise dirigée par Kevin Feige cela ne semble pas tiré par les cheveux. Des interprètes de ce pays ont défilé dans le MCU comme Daniel Brül dans la peau de Zemo, méchant de Capitaine Amérique Oui Le faucon et le soldat de l’hiver, Oui Elsa Pataky, qui a embrassé son mari Chris Hemsworth dans Thor: Le Monde des Ténèbres et a fait une apparition dans Thor : Ragnarok.

En effet, un chiffre de Le vol d’argent qui ouvre un espace dans les productions internationales est Alvaro Morte, qui personnifiait Professeur et maintenant cela fait partie du succès de La roue du temps dans Amazon Prime Vidéo. Aura-t-il une chance de rejoindre la franchise de super-héros dans les prochaines années ? La réponse, pour le moment, est à deviner. Mais rêver de quel personnage pourrait être au sein de cet univers, ça ne coûte rien.

Un rôle équivalent à celui du leader de La Banda, serait clairement Nicolas fureur. Le personnage, maintenant joué par Samuel L. Jackson, a fait partie de plus d’une douzaine de séries et de films, fonctionnant comme le fil conducteur de la saga d’Infinity. Est-ce que Nick, ancien directeur du SHIELD, n’est rien de moins que le fondateur des Avengers. Pour la première fois, il recrute carole denvers –Captain Marvel- pour lancer le projet qui, des années plus tard, sauverait le monde.

Peut-être que les plans du rôle en charge d’Álvaro Morte ne sont pas les meilleurs, car dans la cinquième saison, il a montré que ses intentions étaient simplement d’être un voleur. Mais quelque chose de similaire se produit dans le premier versement, lorsqu’il ajoute à son plan Tokyo pour continuer plus tard à former La Banda. Le nombre de points communs entre The Professor et Nicky Fury est infini et ils pourraient sûrement être très compatible au-delà du MCU.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂