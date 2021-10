Ce personnage Marvel que vous êtes selon votre signe du zodiaque

LEGO Super-Héros Marvel, L'attaque du camion des Avengers avec figurines de Captain America et de Hawkeye, 124 pièces, 76143

Les petit super-héros s’approprient l’exaltation des films Marvel Avengers ! Ce set avec Captain America et Hawkeye inclut des véhicules et des figurines fascinantes, ainsi qu’une bonne dose d'action comme l’aiment les enfants. Idéal pour jouer et à exposer. Avec 4 figurines (nouveautés de janvier 2020) – Captain America, Hawkeye et 2 agents de l'A.I.M. – une moto à trois roues, un drone et le camion des Avengers (avec son arme cachée !), les enfants peuvent créer des scènes de combat épiques dignes des super-héros. Pour recréer leurs scènes de films préférées ou inventer leurs propres aventures, les fans de Marvel Avengers peuvent utiliser ce set de jeu d’innombrables façons. Tout peut arriver avec autant de fonctionnalités et de personnages fascinants. Formidable cadeau pour les super-héros en herbe de 7 ans et plus ou les enfants qui souhaitent agrandir leur collection de sets de jeu LEGO Marvel Avengers. Rapide à assembler, ce set est une source illimitée d'amusement et d'inspiration. Le camion des Avengers, qui mesure plus de 17 cm de long et 11 cm de haut lorsque son fusil à tenons est déployé, offre aux enfants une expérience de jeu à grande échelle avec les super-héros. Idéal pour défier les agents de l’A.I.M. ou être combiné à d'autres sets LEGO Marvel. Aucune pile n'est requise. Les enfants s'amusent à manipuler en utilisant leur propre imagination. Ce jeu stimulant est donc accessible partout et à tout moment. Et parce qu'il fonctionne sans pile, l'amusement ne s’arrête jamais ! Les enfants peuvent plonger directement dans l’assemblage du set facile à construire ou utiliser les instructions simples pour démarrer. Et lorsque l’action est terminée, les véhicules et les figurines ont fière allure exposés dans une chambre d'enfant. Les sets de jeu et figurines LEGO représentent pour les jeunes super-héros une source infinie d'inspiration et de jeu imaginatif. Pour revivre des scènes de films ou inventer ses propres aventures, les sets LEGO Marvel Avengers constituent de formidables cadeaux pour les enfants. Les jouets LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées et à nos propres critères de qualité. Les briques LEGO sont parfaitement compatibles entre elles et s’assemblent et se séparent très facilement, et cela depuis 1958. Le groupe LEGO soumet tous les éléments et briques LEGO à des tests de chute, pression, torsion, chaleur, courbure, rayure et étirement, afin de vérifier qu'ils sont conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées au monde. Les parents ont ainsi la certitude que les jouets de leurs enfants sont parfaitement sûrs.