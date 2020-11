Ce personnage est plus proche des enlèvements qu’ils ne le pourraient pour la première fois

La nouvelle série d’ABC Grand ciel a finalement été créée, et cela a laissé les téléspectateurs complètement choqués et incertains de la suite des choses. L’action d’un personnage a conduit à une conclusion choquante de l’épisode. Ce personnage semble être un pilier de la communauté pour certains, mais il a vraiment un rôle à jouer dans les enlèvements en cours.

Valerie Mahaffey, Katheryn Winnick, Brian Geraghty, John Carroll Lynch, Ryan Phillippe, Dedee Pfeiffer, Jesse James Keitel, Kylie Bunbury, Jade Pettyjohn et Natalie Alyn Lind dans «Big Sky» | ABC / Kharen Hill

Un décès majeur survient lors de la première aux mains de Rick Legarski

Les fans sont d’abord présentés à un certain nombre de personnages importants, notamment Cody Hoyt (Ryan Phillippe), un enquêteur privé, et son ex-femme ex-flic, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick). Cody a un partenaire enquêteur privé, Cassie Dewell (Kylie Bunbury), avec qui il couche également, ce qui conduit à un drame majeur.

Cody et Jenny ont un fils nommé Justin (Gage Marsh), qui les appelle dans le premier épisode pour les informer que sa petite amie, Danielle (Natalie Alyn Lind), a disparu avec sa sœur, Grace (Jade Pettyjohn). Ils ont été kidnappés sur une route rurale du Montana par Ronald Pergman (Brian Geraghty), un chauffeur de camion, mais cette partie n’est pas encore connue. Cependant, Ronald ne travaille pas seul, ce qui devient vite évident.

Cody part à la recherche des filles disparues et fait équipe avec un soldat d’État nommé Rick Legarski (John Carroll Lynch). La secrétaire du bureau de son enquêteur privé, Denise (Dedee Pfeiffer), les associe alors que son cousin était autrefois marié à Rick.

Lorsque Cody rencontre Rick, il apprend de sa femme que 12 femmes ont disparu dans la région et que la plupart ont été vues pour la dernière fois aux relais routiers. «Il y a une faction de camionneurs mêlés au trafic sexuel», ajoute Cody.

Cody et Rick prévoient de se rendre dans une église locale pour consulter la liste des participants pour les camionneurs long-courriers. Mais Rick est impliqué dans les enlèvements, et quand Cody se rapproche trop, Rick lui tire dessus et le tue.

Rick est impliqué dans les enlèvements et le trafic sexuel

John Carroll Lynch dans «Big Sky» | ABC / Darko Sikman

Dans l’épisode 2, Rick supervise Ronald se débarrassant des véhicules de Cody et Danielle en les enterrant, vraisemblablement avec le corps de Cody toujours dans le camion. Les deux parlent dans le même bar où Cody a été tué et discutent de la situation.

Apparemment, Rick a choisi Ronald spécifiquement pour les enlèvements, ce qui est assez choquant étant donné qu’il est un soldat d’État et qu’il joue un rôle majeur. «L’ironie ici, je vous ai sélectionné à la main en partie à cause de votre bon jugement», dit Rick à Ronald. “Ce n’était pas un bon jugement Ronald.”

«Pouvons-nous parler de la vôtre?» Demande Ronald, faisant référence à Rick tuant Cody.

C’est alors qu’il devient évident qu’ils sont impliqués dans un réseau de trafic sexuel. «L’idée est que nous prenons des filles qui ne manqueront pas», lui dit Rick. «Des filles sales, le genre de scummy gommeux que nous grattons le bas de nos bottes. Mais vous avez pris deux adolescents en bonne santé, le type que recherchent les amis et la famille. C’est ce qui a amené Cody Hoyt à moi Ronald.

«L’enlèvement n’est pas toujours facile», répond Ronald.

Rick continue en révélant ses motivations pour tuer Cody. “Monsieur. Hoyt était déjà tombé à l’idée qu’un camionneur long-courrier pourrait être responsable », dit Rick. «C’est pourquoi j’ai dû faire face à lui. J’ai dû nettoyer un gâchis que tu as fait.

Bien que Rick puisse sembler n’être qu’un simple soldat de l’État, il s’avère qu’il est impliqué dans les enlèvements, et il est également impliqué dans un réseau de trafic sexuel.

Rick passe la majorité de l’épisode 2 à essayer d’éviter la situation et de garder ses mauvaises actions secrètes. Il dit à Cassie qu’il n’est pas sorti avec Cody pour chercher les filles, mais que Cody est parti pour continuer la recherche par lui-même. Cependant, Cassie est plus que méfiante à son égard depuis le début. Espérons qu’elle découvre ce qui est arrivé à Cody bientôt et comment Rick est impliqué dans tout.