Ce personnage de Stranger Things portait une prothèse sur le visage et personne ne l’a remarqué

NETFLIX

Il n’y a pas que Millie Bobby Brown qui devait être caractérisée pour les flashbacks de la série ! C’est l’acteur de Netflix qui a eu un gros changement physique pendant le tournage.

©NetflixUn acteur de Stranger Things qui portait un visage prothétique.

Depuis que choses étranges est venu avec une nouvelle saison Netflix, les fans ont hâte qu’un prochain épisode arrive dans le catalogue de la plateforme de streaming. Et c’est que la diffusion de la quatrième partie n’est pas encore terminée et les deux prochains chapitres arriveront le 1er juillets, pour avoir plus tard la cinquième et dernière saison. De toute cette façon, ce que beaucoup d’amoureux de la série n’ont pas enregistré, c’est que l’un des protagonistes porte en fait une prothèse au visage.

La saison 4 tome 1 Il a montré comment le groupe d’amis se prépare pour les vacances de printemps classiques. Et bien qu’ils aient plein de plans typiques d’adolescents, c’est juste à ce moment-là que l’obscurité revient à faucons avec une nouvelle menace. Les personnages bien connus accueillent de nouveaux ajouts en construisant l’une des meilleures livraisons de choses étranges de sa création originale en 2016 à aujourd’hui.

C’est que non seulement l’histoire avance avec des notes d’horreur et de science-fiction, mais elles ont également permis aux utilisateurs de Netflix de se renseigner sur le passé de certains rôles. L’exemple le plus clair est celui de souleverle rôle joué par Millie Bobby Brown, qui apparaît à nouveau avec ses cheveux rasés et dans une version beaucoup plus petite, aidé par un maquillage, des cheveux et des cascadeurs de premier ordre. Mais elle n’était pas la seule à avoir un tel travail sur le plateau !

C’est arrivé aussi avec David Harbourl’acteur qui donne vie à Jim Hopper depuis le début de la série. Dans la saison 3, son personnage disparaît après une explosion avec un certain aspect. Et dans le nouvel opus, il est révélé qu’en réalité, il était en prison. En ce sens, il a dû perdre du poids pour démontrer son changement après la mauvaise alimentation et l’effort extrême du travail en prison. Alors -en revenant aux scènes du passé- ils ont dû lui mettre une prothèse qui lui redonnerait son aspect d’origine.

Il l’a lui-même révélé sur son profil Instagram vérifié : «A la fin de la saison 3, j’ai dit au frères duffer que nous devrions filmer des flashbacks après la « mort » parce que j’allais perdre du poids et qu’il y aurait des problèmes de continuité. Mais les épisodes n’étaient pas encore écrits. Heureusement, nous avions l’équipe miracle qui m’a posé les prothèses. Les résultats parlent d’eux-mêmes ». Concernant le changement de ses cheveux, elle a déclaré: «Ils se sont assurés que nous pouvions raser mes vrais cheveux proprement et efficacement de manière théâtrale pour les capturer à la caméra. Nous n’avions qu’une seule chance !”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂