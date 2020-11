Ce pays veut interdire les réseaux sociaux à tous les mineurs sans autorisation parentale

Pas toujours je réseau social ils peuvent être considérés comme des lieux virtuels appropriés pour les très jeunes. Les contenus inadaptés aux mineurs abondent sur les pages des plateformes de partage, c’est pourquoi la plupart de ces sites imposent un âge minimum de 13 à 16 ans aux utilisateurs pour s’inscrire. Mais bientôt en Indonésie limites similaire pourrait être imposé à tous les garçons et filles mineurs, ou âgés de 17 ans et moins: selon une proposition du gouvernement de Jakarta, les enfants qui souhaitent s’inscrire à Facebook et à d’autres plateformes peuvent avoir besoin d’une autorisation parentale.

La norme n’est pas encore rédigée: il s’agit d’une solution avancée par une commission gouvernementale chargée d’élaborer de nouvelles règles d’utilisation des réseaux sociaux – notamment en matière de protection des données personnelles des utilisateurs. Dans ce contexte, cependant, une vision plus radicale de protection à laquelle les mineurs doivent être soumis. Selon l’un des membres du Parlement au sein de la commission, il est maintenant clair comment la diffusion de contenu sur les médias sociaux est hors du contrôle des plates-formes elles-mêmes qui les gèrent. Il s’agit de la haine en ligne, des fausses nouvelles, de la cyberintimidation, de l’extrémisation des positions politiques et idéologiques et de nombreux autres phénomènes que les réseaux sociaux ne parviennent pas toujours à endiguer avant qu’il ne soit trop tard.

Les très jeunes doivent donc être protégés non seulement du risque que leurs données sensibles soient collectées et utilisées à des fins publicitaires (comme c’est également le cas aux États-Unis et en Europe avec le RGPD) mais même à partir du même contenu médias sociaux – ou du moins par les plus dangereux. En revanche, imposer une interdiction totale d’accès aux réseaux sociaux pourrait être difficile voire impossible, c’est pourquoi nous avons pensé à compromettre l’autorisation parentale: l’interdiction peut être contournée lorsque de nouveaux membres peuvent démontrer qu’ils ont obtenu de parents autorisés à ouvrir leur profil.

L’espoir des observateurs extérieurs est que d’après la proposition au moins un système robuste de protection des données personnelles sort des mineurs, parce que je limites de l’approche radicale qui a émergé en ces heures sont nombreuses: à commencer par le système qui devra vérifier les demandes d’inscription sur les réseaux sociaux des mineurs et en terminant par le fait qu’une solution similaire ne résoudrait pas le problème de l’exposition juvénile à des contenus violents ou dangereux, mais cela déléguerait simplement la responsabilité aux parents.