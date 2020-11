Ce pays veut interdire Facebook aux citoyens

Ça ne fait aucun doute que Facebook peut être considérée comme une plate-forme de division où la haine et les fausses nouvelles se répandent de manière virale à la vitesse d’une vidéo de chaton, mais l’approche choisie par le gouvernement des îles Salomon suscite également des critiques de la part d’entreprises comme Amnesty International: l’État insulaire de l’océan Pacifique a en fait exprimé son intention de couper le réseau social de ses frontières, empêchant les résidents d’y accéder.

L’entrée en vigueur de la mesure est déjà prévue, mais depuis son annonce, elle a a provoqué des réactions mitigées à la fois dans le pays et par des observateurs extérieurs. D’une part, en fait, la motivation officielle de la proposition a sa propre signification et résonne avec nombre des critiques adressées à Facebook au fil des ans: le Premier ministre Manasseh Sogavare a déclaré devant le parlement du pays que «la cyberintimidation sur Facebook a répandus, les gens sont vilipendés par les utilisateurs qui utilisent de faux noms et la réputation des citoyens honnêtes peut être détruite en quelques minutes », à tel point que Sogavare est même allé jusqu’à affirmer que le blocage Facebook était nécessaire pour préserver l’unité nationale,

Pour beaucoup, cependant, sa passion pour la cause cache d’autres motivations que la position sociale du pays. Les opposants à Sogavare l’ont longtemps accusé d’avoir indûment disposé de l’aide économique de l’étranger pour aider les îles Salomon à faire face à l’urgence du coronavirus, et la crainte est qu’en éteignant un mégaphone comme Facebook, le Premier ministre ait en fait l’intention critique de silence sur l’administration du pays. L’initiative est née après le reste de attaques sociales subies par certains membres de l’équipe gouvernementale, et a été accueilli par l’opposition d’Amnesty International.

Pour l’organisation non gouvernementale, bloquer soudainement l’utilisation des médias sociaux compromettrait le développement d’un débat politique dans le pays et serait configuré comme un violation de la liberté d’expression défense par sa constitution. Non seulement cela: dans une période de pandémie comme celle qui traverse le monde entier, la circulation des informations sur Covid-19 risquerait de mettre en danger la vie des citoyens.