Ce nouvel épisode de ‘Black Mirror’ critique Netflix d’une manière étonnante qu’ils lui aient donné le feu vert

SENSAI CELLULAR PERFORMANCE Extra Intensive Cream 40 ml

Une crème riche avec une texture particulièrement soyeuse. Il est absorbé de manière optimale par la peau et lui donne visiblement un aspect ferme et vital ainsi qu'une sensation de douceur soyeuse - jour après jour.Mode d'emploi : Appliquer matin et soir après la lotion.SENSAI CELLULAR PERFORMANCE Extra IntensiveLa nouvelle ligne Extra Intensive donne des résultats visibles immédiatement. Dès le premier jour, elle redonne à la peau son éclat, son élasticité et son hydratation. La vitalisation intensive des forces intérieures préserve sa beauté naturelle à long terme.SENSAIUne peau bien soignée grâce à la soie fine.En s'efforçant d'atteindre une beauté infinie, SENSAI combine la technologie la plus avancée en matière de soins de la peau avec le pouvoir extraordinaire de la précieuse soie Koishimaru. Cette combinaison unique de science et de nature fonctionne en harmonie avec la peau. Pour une apparence soyeuse sans faille et votre beauté individuelle.La soie au pouvoir hydratant.Le secret de la peau soyeuse grâce à SENSAI est basé sur la soie Koishimaru, une fibre très spéciale autrefois réservée à la famille impériale. Elle seule a la capacité extraordinaire de stimuler la production d'hyaluron. Elle inonde la peau comme un océan sans fin, créant les conditions idéales pour une belle peau.