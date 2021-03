Ce nouvel ensemble épique de navette spatiale Lego vous permettra de recréer la mission du télescope spatial Hubble de la NASA

Préparez-vous au décollage, fans de l’espace, car vous pourrez bientôt recréer l’une des missions de navette les plus célèbres de la NASA sous forme de Lego.

Un nouvel ensemble de l’entreprise de construction recrée la mission STS-31 sur la navette spatiale Découverte qui a lancé le Le télescope spatial Hubble en orbite en avril 1990. Les membres de l’équipage de la navette spatiale Discovery ont déployé l’observatoire sur ce qui est devenu une exploration de plusieurs décennies du cosmos.

L’ensemble de découverte de la navette spatiale Lego (PDSF 199,99 USD) sera disponible directement dans les magasins Lego et sur Lego.com à partir du 1er avril. Les membres VIP de Lego peuvent également acheter une réplique de la sonde spatiale Ulysses, qui a orbité et étudié le soleil et a également été déployée à l’aide de la navette spatiale . Un stock limité d’Ulysse est disponible et coûtera 1800 points VIP.

En rapport: Les meilleurs ensembles et offres Space Lego

Ce qu’il y a à l’intérieur de la navette Lego Discovery

L’ensemble de 2354 pièces comprend à la fois Hubble et le navette spatiale , y compris des détails tels que des portes de soute qui s’ouvrent, un train d’atterrissage fonctionnel et des autocollants réfléchissants destinés à mettre en valeur les radiateurs de refroidissement de la vraie navette spatiale. L’ensemble complet mesure environ 8,5 pouces sur 14 pouces sur 22 pouces (22 cm sur 35 cm sur 56 cm) et comprend deux supports et plaques, pour l’orbiteur et Hubble.

« Je suis vraiment impressionné par la façon dont Lego a pensé aux choses spatiales », astronaute de la STS-31 Kathyrn Sullivan , qui a une première copie de l’ensemble dans sa maison, a déclaré à 45secondes.fr. « Ils reconnaissent clairement – ils connaissent dans leur ADN – le plaisir, la créativité, l’imagination et l’apprentissage. Ils fournissent cela dans une si riche gamme de kits … et je pense qu’en vieillissant, il y a un autre type de satisfaction à compléter un ensemble , en raison de l’accent mis sur ce qui était réel. «

Image 1 sur 6 A lire : Le soleil déclenche sa plus grande éruption solaire depuis plus de 3 ans Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les magasins Lego le 1er avril 2021. (Crédit d’image: LEGO) Image 2 sur 6 Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les magasins Lego le 1er avril 2021. (Crédit d’image: LEGO) Image 3 sur 6 Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les magasins Lego le 1er avril 2021. (Crédit d’image: LEGO) Image 4 sur 6 Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les magasins Lego le 1er avril 2021. (Crédit d’image: LEGO) Image 5 sur 6 Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les magasins Lego le 1er avril 2021. (Crédit d’image: LEGO) Image 6 sur 6 Le nouvel ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego est livré avec le télescope spatial Hubble et sera lancé dans les magasins Lego le 1er avril 2021. (Crédit d’image: LEGO)

L’ensemble est destiné à la foule adulte, par opposition à de nombreux autres ensembles de navettes spatiales conçus pour les enfants au cours des dernières décennies. Sullivan elle-même n’a pas utilisé Lego lorsqu’elle était enfant, bien qu’elle ait utilisé des ensembles de type érecteur. Elle a dit que les défis de mettre les choses ensemble de la bonne manière – même si vous faites une erreur lors de la construction – s’appliquent même lors de missions spatiales réelles.

« Un adage courant dans le corps des astronautes est que les plans ne sont rien, mais la planification est tout », a-t-elle déclaré. « Vous rassemblez un groupe de personnes pour faire une mission, et vous faites beaucoup de planification et vous écrivez un plan. Mais vous savez très bien que la vie ne donne pas toujours les circonstances que vous vouliez. »

L’inattendu est arrivé aux ingénieurs qui ont construit Hubble. Peu de temps après le déploiement du télescope, une faille dans le système optique a été trouvée qui a forcé un correctif technique à remédier à la myopie du télescope. Un autre équipage de la navette, STS-61, a visité Hubble en décembre 1993 pour installer un ensemble d’optiques correctives, résolvant le problème. Y compris ce voyage, cinq équipages de navettes ont visité Hubble jusqu’en 2010, effectuant des travaux de maintenance et des mises à niveau qui devraient permettre au télescope de fonctionner bien dans les années 2020.

En rapport: Le modèle de la Station spatiale internationale de Lego est hors de ce monde

La vision de la NASA d’un concepteur de Lego

Image 1 sur 2 L’astronaute Kathryn Sullivan travaille avec un télescope spatial Lego Hubble dans l’ensemble de découverte de la navette spatiale de la NASA. (Crédit d’image: LEGO) Image 2 sur 2 Le scientifique Frederic Bertley et l’ancienne astronaute de la NASA Kathryn Sullivan avec l’ensemble de découverte de la navette spatiale Lego de la NASA. (Crédit d’image: Lego)

Le concepteur de décors Lego Milan Madge a grandi en regardant le programme de la navette spatiale en provenance d’Angleterre et avait l’habitude de jouer avec des décors Lego dans le jardin – laissant tomber perpétuellement des briques dans l’herbe, a-t-il déclaré à 45secondes.fr, à la frustration de son père qui aimait faire des décors. pour lui. Maintenant basée au Danemark, Madge a déclaré que c’était un défi créatif de construire une navette réaliste qui tiendrait toujours ensemble au format Lego.

« Nous sommes allés à une telle échelle pour ce modèle », a déclaré Madge. «Nous avons fait beaucoup de navettes spatiales dans le passé, environ une demi-douzaine, mais elles avaient tendance à être assez petites pour inclure les propulseurs de fusées solides et le réservoir externe … la raison pour laquelle nous avons augmenté est que nous voulions capturer beaucoup de petits détails. «

L’un des défis de conception les plus difficiles était la baie de charge utile à partir de laquelle Hubble était stocké et déployé au cours de plusieurs missions de navette. La baie de charge utile doit être creuse pour un réalisme maximal, mais l’équipe de conception de Madge a eu du mal au début à s’assurer que l’avant et l’arrière ne tomberaient pas.

Lego NASA Space Shuttle Discovery designer Milan Madge avec sa création. (Crédit d’image: LEGO)

Le renforcement créatif de la section centrale a finalement été déployé, notamment pour que le train d’atterrissage fonctionne également. « Nous avons également dû relier en quelque sorte le train d’atterrissage avant et le train d’atterrissage arrière – et une fonction d’atterrissage – à travers un compartiment de charge utile creux », a déclaré Madge en riant.

Madge a ajouté qu’il considérait la navette comme une « expression fraîche de la façon dont nous faisons des choses spatiales », en s’appuyant sur les précédents ensembles Lego récents qui présentaient le Fusée lunaire Saturne V , le Station spatiale internationale et le Module lunaire Apollo 11 à la haute fidélité. «Aller à cette échelle et cibler ce marché pour adultes vous donne une idée de la grandeur et du détail technique», a-t-il déclaré à propos de la nouvelle navette spatiale.

Comme la plupart de ces ensembles spatiaux précédents, la navette spatiale commémore un grand anniversaire; Le 12 avril 2021 marquera le 40e anniversaire du lancement de STS-1, la mission avec équipage qui a débuté les 135 vols du programme de la navette spatiale.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.