Ce nouveau microscope a battu le record de résolution: il voit les atomes au niveau individuel

VITRA chaise de bureau à roulettes ROOKIE (Cuir - Cuir Cat. L20 et base soft grey)

Rookie Vitra est un petit siège agile et d’une simplicité peu conventionnelle – pour les normes de bureau. Avec un minimum de réglages, il offre immédiatement un haut niveau de confort. « Rookie symbolise la flexibilité et le changement. Son langage esthétique exprime ce moment magique où quelque chose de nouveau commence, mais où tout est encore en suspens. Que ce soit en tant que siège individuel pour les étudiants ou en plus grand nombre dans les lieux de travail les plus variés, Rookie est conçu pour les environnements qui encouragent la naissance et l’échange d’idées. » Konstantin Grcic.Rookie dispose d’une assise et d’un dossier réglables en hauteur. En plus de ces fonctions classiques d’un siège de travail, la conception structurelle de Rookie présente également des caractéristiques ergonomiques : le dossier fléchit légèrement lorsqu’une pression est exercée et le bord avant est particulièrement souple. Quelques détails formels révèlent des affi nités avec Allstar, le premier siège de bureau développé par Grcic pour Vitra. Tout comme Allstar, Rookie est une solution excellente pour les bureaux modernes, les universités et les autres environnements dans lesquels les utilisateurs ayant des habitudes de travail mobiles ne veulent pas procéder à de nombreux réglages à chaque fois qu’ils changent de lieu de travail.Une technologie de moulage par injection sous pression de gaz est utilisée pour fabriquer la coque en plastique de Rookie, qui est prolongée vers le haut dans la zone arrière pour soutenir le dossier. Les composants en question de la coque et du piètement sont disponibles en version claire ou foncée.Les revêtements de l’assise et du dossier sont disponibles dans une sélection de différents tissus et une catégorie de cuir. Cela ouvre un grand choix de couleurs qui peuvent être associées pour créer des combinaisons sobres ou accentuées. Et comme chacun de ces matériaux et couleurs appartient à la Vitra Colour & Material Library créée par Hella Jonge- rius, les produits peuvent être regroupés pour désigner des zones spéciales ou des espaces d’équipes au sein d’un bureau, ou être personnalisés dans les couleurs d’une entreprise.Siège Studio (pivotant, réglable en hauteur) conforme à la norme EN 16139. Dossier : dossier en polypropylène et coussin de dossier en mousse polyuréthane. Coque du dossier soft grey ou noir foncé ; coussin de dossier revêtu de tissu ou de cuir tendu sur le rembourrage. Dossier réglable en hauteur jusqu‘à 55 mm au moyen d‘un levier à retrait rapide. Assise : coque en polypropylène soft grey ou noir foncé ; coussin en mousse polyuréthane ; revêtement en tissu ou en cuir tendu sur rembourrage. Hauteur d‘assise réglable en standard. Piètement : piètement à cinq branches en polyamide soft grey ou noir foncé ; roulettes doubles (Ø 60 mm), basic dark.Avant de confirmer la commande, choisissez la couleur puis indiquez-la dans le champ de note du panier.