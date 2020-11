Ce nouveau gadget que Xiaomi a présenté vous laissera repassé

Le repassage des vêtements cessera d’être un enfer grâce à ce nouveau produit Xiaomi.

Une autre semaine, nous vous apportons un nouvel article de Xiaomi. Un nouvel article bon, agréable et bon marché Et cela bien sûr, ce sera vraiment très utile, surtout si nous faisons partie de ces personnes qui vivent seules à la maison.

A cette occasion, un de ces produits indispensables à la maison et que nous utilisons pratiquement tous les jours vient s’ajouter à la liste. C’est un fer à vapeur assez bon marché.

C’est le fer à vapeur Xiaomi

A l’occasion de la fête du célibataire ou du 11 du 11, Xiaomi a mis en vente un produit essentiel pour tous ces célibataires dans le monde. Car comme nous le savons tous, une personne seule n’a rien de facile dans la vie puisqu’elle doit nettoyer la maison, cuisiner, laver les vêtements et bien sûr, les repasser.

Pour cette raison, il nous apporte le salut sous la forme d’un produit électronique. Un fer à repasser vapeur d’une puissance de 2200 W idéal pour tout type de vêtement ou de tissu.

Le fer n’a pas beaucoup plus de mystère, mais pour faciliter le repassage et le rendre facile pour tout le monde (ce n’est pas une tâche facile pour beaucoup), ** ce fer à vapeur est livré avec une table réglable de 0 à 90 ° **, parfait pour repasser des vêtements longs ou pour éviter d’avoir à faire cette activité ennuyeuse dans une position inconfortable.

Une plus grande abondance, le fer est équipé d’un réservoir d’eau de 2L qui permet une utilisation continue de plus de 40 minutes, ou ce qui est pareil selon les marques, plus de 18 chemisiers ou 15 pantalons à puissance maximale.

Le prix de ce fer est également assez intéressant. Pour seulement 499 yuans ou ce qui est pareil, environ 75 dollars, on peut s’en emparer.

