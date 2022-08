Ce n’était pas Thor : le super-héros préféré de Chris Hemsworth

merveille

L’acteur du Marvel Cinematic Universe a eu 39 ans et dans ses réseaux il a partagé une tendre photo de quand il était tout petit.

©IMDBThor : Love and Thunder, le dernier film Marvel sorti au cinéma.

Cette semaine, Chris Hemsworth a fêté ses 39 ans de vie. L’acteur chargé de jouer Thor, le dieu du tonnerredans l’univers cinématographique Marvel (MCU) traverse un rêve présent. C’est un chiffre de Hollywood reconnu dans le monde entier, avec un long chemin à parcourir dans la saga des super-héros les plus importants de l’histoire du cinéma, qui a également la fierté d’être le seul des protagonistes à avoir eu quatre films en solo au sein de la franchise.

Thor : Amour et tonnerre C’était le dernier film Dieu du tonnerre aller au cinéma, avec Taika Waititi en tant que réalisateur et preuve, une fois de plus, que Thor C’est un personnage qui lui correspond parfaitement. Chris Hemsworth. Pourtant, il semblerait que cet artiste né en Australie en 1983 aurait aimé être un autre super-héros, au point qu’il n’aurait même pas choisi merveille si cela avait dépendu de lui.

Rappelez-vous que la première fois Chris Hemsworth mettre le costume Thor C’était en 2011, avec le premier des films de ce personnage où il était également présenté à Tom Hiddleston comme Loki dans un long métrage réalisé par Kenneth Brangh. Depuis ce moment, Chris Hemsworth apparu dans des productions telles que vengeurs, Avengers : Fin de partie, Avengers : la guerre à l’infini, et beaucoup plus. De plus, il faut ajouter le camée qu’il a eu dans la scène post-générique de Docteur étrangeoù il a été vu en train de partager une bière avec Stephen Étrange.

Mais qui était le personnage Chris Hemsworth auriez-vous voulu interpréter ? Dans un post tendre partagé sur ses réseaux sociaux, l’acteur de la MCU Il a téléchargé une photo de quand il était très jeune où on peut le voir portant un sweat-shirt de Homme chauve-souris. « Mon jeune moi aurait été tellement déçu de mes choix en tant que super-héros. », écrit-il en plaisantant à côté de la photographie. Dans Instagramsa publication a reçu plus de 1,8 million aimetandis que dans votre compte Twitter ils l’ont accueilli avec 331 mille autres aime.

+Le jour où Chris Hemsworth s’est vengé des médias

Le 11 mai 2021 a marqué le dixième anniversaire du lancement de Thor en salles, un film qui a marqué la voie Tom Hiddleston et Chris Hemsworth dans le MCUqui à l’époque n’avait pas beaucoup d’antécédents et ressemblait à un long shot de merveille pour certains médias comme vautourqui avait choisi le titre : « Marvel prend un risque, engage des inconnus pour Thor ». Ce message a été rappelé par Hemsworth une décennie plus tard avec une publication qui avait un certain ton de revanche : « Cette année marque le dixième anniversaire de Thor, lorsque deux garçons inconnus ont reçu les clés du royaume. Ça a été tout un voyage et nous n’avons clairement pas vieilli d’un jour. »a-t-il écrit dans le message où il a balayé Marvel et Tom Hiddleston.

