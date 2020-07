Ce n’était pas difficile pour Maxxx de Hulu d’obtenir Chris Meloni dans un rôle aussi fou

OT Fagbenle s’amuse avec sa nouvelle série Hulu Maxxx. Il a même pu obtenir Chris Meloni (Loi et ordre: SVU) à bord pour un rôle assez fou, qui, selon Fagbenle, n’était pas du tout difficile à faire. La série est écrite, créée, co-dirigée et met en vedette Fagbenle en tant que «groupe de garçons au cœur brisé, alors qu’il tente de revenir en solo». La série a été diffusée à l’origine au Royaume-Uni, mais est actuellement diffusée en Amérique du Nord sur Hulu.

Même dans la bande-annonce de la série Hulu, on peut dire que Chris Meloni aime vraiment jouer le talent manager Don Wild. Et Wild est le moyen idéal pour décrire le personnage qui aime être au top et organiser une bonne fête. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait embarqué Meloni pour Maxxx, OT Fagbenle a dit que c’était assez facile. Il avait ceci à dire.

“Vraiment à certains égards, c’était aussi simple que d’avoir ce scénario devant lui. Il est tombé amoureux du personnage. Il m’a fait un grand compliment, il m’a dit que des parties comme celle-ci sont la raison pour laquelle il voulait jouer. Et moi Je pense que nous le voyons dans sa performance. C’est extraordinaire. Et travailler avec lui, c’est exactement le genre d’acteur avec lequel j’aime travailler. Quelqu’un qui prend son travail au sérieux. C’est une comédie mais il joue un personnage. Nous en avons eu plusieurs. -des conversations approfondies sur son personnage. Et quel genre de boucles d’oreilles ce personnage porterait, quel genre d’accent, et quelle était son histoire. Nous y sommes allés profondément. Et j’aime tout ça. “

Alors que Christopher Meloni est principalement connu pour ses jours sur Loi et ordre: SVU, l’acteur a fléchi ses muscles comiques à plusieurs reprises au fil des ans, ce qui l’a parfois conduit à l’absurdité. Il joue Gene en 2001 Été américain chaud et humide, qui a un penchant pour caresser les chandails et parler à une boîte de légumes mélangés. Bien que Gene soit un peu plus décollé que Don Wild, il est clair que Meloni est fier de connaître les détails de ses personnages, même s’il s’agit d’un film de comédie.

Hulu Maxxx jette un regard sur l’industrie du divertissement et l’époque des boys band. L’émission se penche également sur la brutalité policière et l’appropriation culturelle. “Je suis devenu fasciné par cette société qui confond souvent les goûts pour l’amour et les adeptes pour les amis, et qui est célèbre pour être respectée”, a déclaré OT Fagbenle à propos de l’écriture de l’émission. “C’est une arme à double tranchant, car d’une part, c’est un outil pour votre carrière, et vous obtenez plus d’opportunités avec les personnes avec lesquelles vous rêvez de travailler.”

OT Fagbenle voulait Maxxx pour être aussi réel que possible, ce qui signifiait que certaines blagues devaient être tirées des préoccupations juridiques. Cependant, Fagbenle est assez choqué par le montant qu’ils ont pu laisser, qu’il attribue à être persistant et un peu «ennuyeux». Quoi qu’il en soit, Hulu a un succès avec la nouvelle série, qui a été comparée à Veep, mais se déroulant dans le secteur de la musique. L’entretien avec OT Fagbenle a été réalisé à l’origine par Cinemablend.

Sujets: Maxxx, Hulu, Streaming