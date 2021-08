Ce n’était pas de ma faute : comment va la série mexicaine qui fera ses débuts sur Star +

Depuis le 31 août Étoile + Il sera disponible sur le marché latino-américain avec toutes les propositions de contenu qui ne rentrent pas dans le spectre familial. Ils y verront des productions telles que Logan ou Dead Pool, pour citer quelques cas plus emblématiques d’absences en Disney+, aussi bien que Le conte de la servante. Sur la plateforme il y aura une présence de la région avec une nouvelle série originale.

La série arrivera mi-septembre. (Étoile +)



Il s’agit de Ce n’était pas de ma faute, une production qui aura trois versions différentes, une produite au Mexique, une autre en Colombie et une troisième au Brésil. C’est une série visant à raconter des histoires de vrais féminicides « D’âges, de classes sociales et de lieux d’origine différents », selon les informations fournies par l’entreprise. Dans le cas du Mexique, on peut le voir à partir du 17 septembre prochain.

Ce n’était pas de ma faute, le Mexique sera dirigé par Pauline Gaitan, Raul Mendez, Damien Alcazar et Giovanna utrilla. L’histoire se concentrera sur la disparition de Lili, vu des yeux de Marianne, sa sœur aînée. C’est elle qui l’a élevée comme une fille lorsqu’ils sont devenus orphelins et doit faire face à cette terrible situation qui conduira à la mort de sa sœur. Elle se plongera dans ce qui s’est passé au cours de ces deux années depuis sa disparition jusqu’à ce qu’ils la retrouvent sans vie.







La violence de genre sera au centre des trois versions de Ce n’était pas de ma faute. Chaque tranche comprendra un total de dix épisodes de 45 minutes. Chacun des chapitres montrera une histoire différente et aura comme connecteur le meurtre de Lili et vos recherches. L’enquête menée par Marianne Cela l’aidera également à trouver un peu de paix en aidant d’autres personnes qui vivent une situation similaire à celle qu’elle a dû vivre.

Santa Evita, la production argentine qui sera vue par Star +

Cette semaine, il a été annoncé que Santa Evita, une production originale de Étoile + made in Argentina a terminé son tournage. La série dirigée par Natalia Oreiro et Darius Grandinetti a été tourné sur 19 semaines. Il se concentrera sur l’histoire de l’une des figures les plus importantes de l’histoire argentine moderne, celle de Eva Péron, et se concentrera sur son corps embaumé.

Natalia Oreiro et une ressemblance frappante avec Evita. (Disney)



La fiction de Étoile + Il sortira en 2022 et mettra en vedette la participation de Ernesto Alterio, Francesc Orella et Diego Vélasquez. Il a été rapporté qu’il sera composé d’un total de sept épisodes, auxquels le Mexicain participera également. Salma Hayek. « Santa Evita est l’une des séries originales les plus attendues de Étoile +, et un parfait exemple du type de contenu que nous développons et produisons pour notre nouvelle plateforme de streaming pour adultes : des histoires qui abordent des problèmes pertinents dans notre région, créées en alliance avec les principales maisons de production d’Amérique latine et mettant en vedette les talents renommés préférés du public local « , il prétendait Diego Lerner, Président de La Walt Disney Company Amérique latine.