Ce n’était pas Black Widow : Scarlett Johansson voulait jouer un autre personnage dans Marvel

Scarlett Johansson Elle est l’une des actrices les plus aimées et respectées de l’industrie cinématographique. Dès son plus jeune âge, elle a joué son rôle d’artiste, mais son passage chez Marvel l’a propulsée vers une renommée internationale. Veuve noire, a rejoint la franchise de super-héros devenant l’une des plus acclamées par tous les fans de bandes dessinées de Stan Lee.

Cependant, après tant d’années au sein du MCU, Scarlett Johanssonen as fini avec ton ère de Veuve noire. Ce 2021 il sort, de manière hybride en salles et Disney Plus son film solo dans lequel il raconte l’histoire vraie de Natasha Romanoff. Et c’est ainsi qu’elle a réussi à mettre un terme définitif à ce monde de super-héros qui l’a tant marquée.

Pourtant, Johansson est toujours une partie importante du plus grand studio d’Hollywood, il n’a donc pas pu s’empêcher de faire partie du livre récent. L’histoire des studios Marvel. Dans le livre, sorti le 15 octobre, l’actrice a raconté toutes ses expériences en faisant partie de l’une des franchises les plus importantes au monde et a parlé de la véritable intention qu’elle avait lorsqu’elle a fait le casting.

D’après ce que dit ton fragment, Scarlett ne voulait pas être Veuve noire, mais avait envie de jouer The Wasp et Blonde Phantom. « J’ai apporté quelques personnages que j’ai recherchés et j’ai pensé qu’ils pourraient avoir de la place dans l’univers», était ce qu’il avait dit à Kevin Feige à l’époque. Ces deux héroïnes sont deux des plus appréciées et des plus importantes de la bande dessinée, mais elles n’étaient pas dans l’idée de production.

La Guêpe, par exemple, est l’un des personnages les plus connus de la bande dessinée et a été l’un des premiers membres des Avengers. Bien que, actuellement, dans L’homme fourmi qui joue ce rôle est Evangeline Lilly. Alors Blonde Phantom aurait pu fonctionner de la même manière que Veuve noire. Ce personnage est secrétaire le jour, mais quand l’occasion le justifie, elle devient l’héroïne dont tout le monde a besoin.

