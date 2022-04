Ce n’était pas à cause d’Amber Heard : c’est pourquoi Disney a viré Johnny Depp de Pirates des Caraïbes

in

Au milieu du procès entre Johnny Depp et Amber Heard, des détails ont été publiés concernant directement Disney lors de la production de ses films Pirates des Caraïbes.

© GettyCe n’était pas à cause d’Amber Heard : c’est pourquoi Disney a viré Johnny Depp de Pirates des Caraïbes.

Le différend juridique entre Johnny Depp Oui Ambre Entendu Cela fait des années, mais cette semaine, le procès a commencé qui laissera une peine après que les parties ont intenté des poursuites pour agression physique et diffamation pour de grosses sommes d’argent. Des détails ont été récemment publiés qui seront présentés au tribunal et qui pourraient être encore plus blessés que l’acteur..

Comme nous savons, Depp vient de perdre la tête devant le journal Le soleilqui l’a ouvertement qualifié de « batteur de femme », et c’est pourquoi Warner Bros. a pris les choses en main et a décidé de le virer de la saga animaux fantastiques, où il a joué Gellert Grindelwald. Au fil des semaines, d’autres sociétés de production ont suivi le même chemin et il a été pratiquement banni des grandes sociétés.

Après que Warner Bros. l’ait coupé de la saga, de Disney, ils ont informé que Johnny ne reviendrait pas en tant que Jack Sparrow lors du futur redémarrage de Pirates des Caraïbes. Au début, on croyait que la décision était liée aux plaintes reçues de son ex-femme, mais on vient de savoir qu’il y avait une autre raison et, apparemment, c’était la principale au moment de la détermination.

Tel que rapporté par date limite, Disney conserve un long dossier sur Johnny Depp dans lequel il compile de nombreux articles sur ses mauvais comportements tout au long de la saga Pirates des Caraïbes, mais il n’y avait aucune mention de l’article d’Amber Heard qui a conduit au procès en cours. Le point de vente a expliqué: « La preuve montrera que Disney avait un dossier sur lui, qu’ils avaient des articles de presse, qu’ils avaient d’autres informations sur M. Depp et qu’ils n’avaient pas du tout cet article dans leurs dossiers, il n’était pas enregistré chez eux, tout comme il n’était pas enregistré auprès du public. ».

C’est-à-dire, Disney a décidé de virer Depp de Pirates des Caraïbes Principalement à cause de leurs mauvaises attitudes quand il était le visage principal de la saga. De plus, cela montre que l’entreprise a un pied du côté de Ambre Entendupuisqu’à la mi-2021, on savait que Ses avocats ont demandé à la société Mickey Mouse de comparaître en tant que témoins pour signaler tout type d’aide qui plaide les allégations de mauvais traitements..

