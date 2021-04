Ce n’était ni post PC, ni cornemuse: Microsoft, AMD et Intel sont les grands bénéficiaires d’une pandémie dans laquelle les ventes de PC ont explosé

La pandémie et ses deux faces économiques. D’une part, celle des entreprises comme le tourisme et l’hôtellerie, qui sont les principales victimes des confinements. De l’autre, celui du secteur technologique, qui a connu une reprise spectaculaire des ventes de PC et d’ordinateurs portables.

Cela a eu un impact très positif pour les industriels, mais aussi pour les grands acteurs du secteur. Microsoft, Intel et surtout AMD ont récolté des résultats fiscaux spectaculaires après l’impact des confinements qui nous ont amenés à télétravailler ou à étudier à domicile. Soudain, tout le monde avait besoin d’un PC.

C’était après quoi?

L’émergence et le succès retentissant des smartphones et des tablettes ont amené beaucoup à tuer le PC avant l’heure. Théoriquement, cette ère «post PC» a commencé. —Une erreur de premier ordre – qui a condamné les ordinateurs de bureau et portables à l’ostracisme et à un arrière-plan de plus en plus affaibli.

Les ventes de PC et d’ordinateurs portables ont certainement souffert: la baisse a été constante et nette, et bien qu’il y ait eu des augmentations occasionnelles des ventes, la tendance est évidente depuis des années. Les PC n’avaient plus tant d’importance, mais contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, cela ne signifiait pas que le PC était (loin de là) mort et enterré.

La vérité est que les PC n’ont jamais cessé d’importer. Il est vrai que le téléphone mobile est devenu pour beaucoup un substitut à l’ordinateur dans de nombreux scénarios, mais la pandémie COVID-19 a tout changé.

La plus grande expérience de télétravail de l’histoire a soudainement (presque) tout le monde a besoin d’un PC ou d’un ordinateur portable travailler ou étudier à domicile.

Les verrouillages n’ont fait que stimuler la vente de PC, et les fabricants ont été soumis à un procès auquel ils pouvaient difficilement faire face– Les PJ ont été pris de leurs mains presque littéralement.

Tous ces fabricants ont bénéficié de cette énorme demande de PC et d’ordinateurs portables, mais en plus, il y a eu trois exemples clairs de l’impact d’une pandémie qui a fait resurgir le PC comme un phénix particulier.

Microsoft, Intel et AMD comme grands gagnants

Ces trois sociétés ont présenté des résultats fiscaux pour le premier trimestre de 2021, et toutes indiquent clairement que la pandémie a été une aide involontaire (et tragique) pour vos divisions PC dédiées.

La division PCG de Intel a augmenté de 8% par rapport au premier trimestre de 2020 et il est entré 10,600 millions de dollars. Pat Gelsinger a expliqué en fait que les choses resteraient ainsi dans les mois à venir et que 2021 s’annonçait comme la plus importante vente de PC de toute l’histoire.

Chez Microsoft, le pari est sur les services, bien sûr, mais la vérité est que sa division Surface pas mal du tout. Les revenus de ces produits ont augmenté de 12%, et ils faisaient partie d’une croissance commerciale mondiale spectaculaire de 19% pour un chiffre d’affaires mondial de 41,7 milliards de dollars au premier trimestre.

Mais le plus grand bénéficiaire ici a sans aucun doute été AMD, dont les revenus ont augmenté de 93% (ou ce qui est pareil, ils ont presque doublé) d’une année à l’autre. Ce n’est rien si l’on tient compte du fait que sa division Informatique et Graphisme (responsable des Ryzen et Radeon) a augmenté de 46% par rapport à la même période l’an dernier.

Bien sûr, dans le cas d’AMD, il n’y a pas beaucoup de surprises: la firme a eu un 2020 impérial dans lequel le lancement de leurs Ryzen 4000 et Ryzen 5000 a renversé la situation. Intel, qui s’était reposé sur ses lauriers et était en danger, semble avoir finalement réagi avec le changement de PDG, mais force est de constater que la société dirigée par Lisa Su se porte très bien.

Ce moment spectaculaire que traverse le marché des PC est également moins spectaculaire qu’il ne devrait l’être: la pénurie de puces a amené de nombreux fabricants à avoir problèmes d’inventaire et d’approvisionnement, ce qui a sans aucun doute ralenti des ventes déjà fantastiques. Le meilleur de tous (pour ces entreprises) est que tout indique que la demande ne diminuera pas dans les mois à venir.