Ce n’est pas une excuse, cette chanson mythique de "Club de combat" peut annuler le réveil de votre mobile

Ça va vous surprendre, mais cette chanson pourrait vous mettre en retard au travail.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, une chanson peut arrêter votre alarme

La musique avec laquelle nous choisissons de nous réveiller est essentielle. En fait, beaucoup de gens préfèrent utiliser une tonalité prédéfinie car elle garantit que finit par détester la musique qui apparaît pour le réveiller. Ce n’est pas le cas que nous vous apportons aujourd’hui puisqu’un utilisateur Il a configuré son application d’alarme pour qu’une chanson très mythique sorte ce qui l’a vraiment rendu fou puisqu’il a interrompu l’alarme sans qu’il s’en aperçoive.

Voyons à peu près de quelle chanson parlait-il et quelle était la drôle de raison pour laquelle la lecture de l’alarme a été annulée.

Les Pixies peuvent vous mettre en retard au travail

Tyler Durden avait un plan clair dans « Fight Club », pour mettre fin au système consumériste dans lequel la société avait été plongée. Pour ce faire, il a développé un réseau complexe de groupes terroristes qui se sont positionnés pour mettre fin à l’État. Ce que Palahniuk (l’auteur du livre) et David Fincher n’avaient pas imaginé, c’est que la bande originale du film allait pouvoir le tuer système…ce qui nous a fait être en retard au travail. C’est vrai, la chanson mythique de les « Pixies » qui sert de toile de fond au film est capable de arrêter notre alarme mobile.

Il s’agit de la chanson « Where is my mind? » puisqu’il commence par « Uhhhh… STOP! », ce qui a fait interpréter aux assistants de Google qu’une voix leur dit d’arrêter l’alarme. Le problème est que cette voix n’est pas nous, et est quelque chose que les utilisateurs de Reddit ont remarqué et que plus tard, ils ont vérifié à partir du support Android Police

Comme le dit le « redditor » qui l’a remarqué, il était inquiet depuis longtemps car quelque chose a mis fin à son alarme sans qu’il s’en aperçoive. Il paniquait essentiellement parce qu’il pensait que l’alarme lui faisait défaut. Finalement, il comprit quel était le problème.

Il semble que Google interprète le « Stop » de la chanson comme une demande d’annulation de l’alarme, ce qui a généré de multiples mèmes sur les réseaux sociaux en raison de l’humour de la situation. Cependant, à partir du support mentionné précédemment, ils assurent qu’il peut également y avoir quelques chansons qui peuvent remplir la même fonction d’interrompre l’alarme.

Tu ne peux pas toucher ça – MC Hammer

Stop Stop Stop – Les Hollies

Arrêt! Au nom de l’amour – Les Suprêmes

Ice Ice Baby – Glace à la vanille

Ne m’arrête pas maintenant – Reine

Arrêtez – La dépendance de Jane

Cependant, cela peut ne pas fonctionner avec l’une de ces chansons. L’astuce est que la chanson des Pixies est capable d’interrompre l’alarme car le « Stop » retentit juste avant le début de la musique, vous pouvez donc l’interpréter comme un vrai mot et non celui qui fait partie de la chanson en tant que telle.

Ainsi, il est clair que si Marla et Tyler regardaient le monde s’effondrer, ils n’imaginaient pas que ce qui allait arriver était à cause d’un alarme ratée qui allait nous empêcher d’aller travailler.

