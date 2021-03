Ce n’est pas un jouet, c’est le prochain lancement de Canoo: son pick-up tout électrique promet une puissance allant jusqu’à 600 chevaux

Si nous avons été frappés par le design saisissant du Cybertruck de Tesla, ce qui attend Canoo n’est pas loin derrière. Le design du camion que cette société prépare attire beaucoup d’attention, même si le nom qu’ils ont confirmé ne semble pas trop spectaculaire: Camionnette Canoo (ce qui est assez logique, par contre).

La société a été fondée en décembre 2017 et ils disent avoir des travailleurs expérimentés dans BMW, Tesla, Uber, Audi, Lyft, SpaceX et Mini, entre autres. Et la vérité est qu’en voyant les designs des voitures électriques qu’il a déjà présentées et en sachant cela, il n’est pas surprenant qu’il y ait de l’ADN de l’esthétique Cybertruck dans plusieurs d’entre elles.

Adieu les angles

C’est un pick-up entièrement électrique qui se distingue par sa capacité de charge, comme le précise le communiqué dans lequel les délais de distribution prévus et certaines caractéristiques sont déjà annoncés. C’est un véhicule de 4,69 x 1,98 x 1,92 mètres, quelque chose de plus si l’on prend en compte l’extension du coffre (5,4 mètres).

L’idée est qu’elle peut être utilisée pour charger de gros éléments, comme « une feuille de contreplaqué de 1,2 x 2,4 mètres », comme ils le mentionnent spécifiquement dans leur déclaration. Aura deux combinaisons de moteurs au choix, soit arrière ou double.

Il y a aussi un espace de chargement (plus petit) à l’avant, ce qui est peut-être ce qui se démarque le plus par l’esthétique particulière de ce véhicule. Il n’a pas de nez: C’est une façade complètement plate et, bien que nous ayons fait référence au Cybertruck pour l’extravagance, dans ce cas, il n’y a aucun angle. C’est une cabine totalement incurvée et lissée (comme celle d’un camion jouet).

Le coffre est modulaire et a une capacité de charge de jusqu’à 817 kg. La partie arrière a une superficie de 1627 x 1817 mètres (avec l’extension: 1627 x 2,6 mètres) et il y a des LED qui l’illuminent autour du périmètre, en plus de l’éclairage habituel d’une voiture.

Dans les intérieurs, nous voyons que pour l’instant, nous ne voyons pas de grands écrans tactiles comme nous le voyons habituellement surtout dans les véhicules plus récents et électriques, quelque chose qu’ils ne détaillent pas et qui pourrait bien être parce que le modèle de production le portera, car il sera facultatif. ou parce que ce ne sera pas le cas, ils l’incluent, comme ils l’ont également décidé chez Mazda. Ce que nous voyons est un volant carré, quelque chose qui n’est pas trop courant.

Quant au moteur, ils promettent jusqu’à 600 chevaux. Il fonctionne avec la propre plate-forme de l’entreprise pour les véhicules électriques, dont ils se distinguent par le fait qu’elle intègre ses composants aussi plats que possible et qu’en n’exigeant pas autant d’espace que les traditionnels, ils ont pu l’adapter sans enlever autant de volume. d’autres parties.

Considérant l’autonomie, ils promettent jusqu’à 322 kilomètres, sans spécifier avec quelle configuration de moteur cela a été calculé. Si c’est le cas, ce serait en dessous de ce que Tesla a dit à propos de son Cybertruck (à partir de 408 kilomètres).

Le reste des spécifications, disent-ils, sera rendu public à l’approche de la production. Pour l’instant, il ressemble à un digne rival en herbe du Ford F-150 ou du Hummer EV électrique, tous deux promettant d’être des micros puissants et bien équilibrés.

Bien que la marque, encore peu connue, ait le terrain un peu plus plat depuis que Nikola a arrêté le développement de son pick-up électrique, qui aurait pu être un autre rival. Ceux de Canoo ont également annoncé qu’ils collaboreraient à développer une nouvelle plateforme pour les véhicules électriques avec Hyundai, qui, comme ils l’ont expliqué, nous le verrons dans certains modèles Hyundai et Kia.

Nous verrons s’ils tiennent parole et les livraisons commencent en 2023. Selon le fabricant, la réserve ouvrira au deuxième trimestre de 2021, donc en théorie, il y en a moins si nous nous intéressons à ce pick-up particulier, bien que dans la vidéo, ils clarifient tellement que « il est conçu pour l’Amérique » Peut-être pour l’instant publié sur le marché international, nous devrons voir.

Images | Canoo