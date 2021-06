Ce n’est pas un jouet, c’est la Peel P50 : c’est la plus petite voiture au monde jamais fabriquée

Si le week-end dernier nous parlions du Boomin Beaver, le plus petit navire de l’US Navy, aujourd’hui nous quittons la mer calme et prenons la route pour connaître les Peler P50. Oui, le Peel P50 est ce petit gadget mignon que l’on voit sur la photo ci-dessus et oui, C’est la voiture la plus petite (et la plus produite) jamais fabriquée. Il a même un record Guinness pour cela.

Le Peel P50 a été fabriqué par la Peel Engineering Company sur l’île de Man (une île de 572 m2 entre les îles de Grande-Bretagne et d’Irlande). Cette voiture a été produite entre 1963 et 1965 et est censée seulement environ 50 unités ont été vendues dont il y en a 27. Son prix : 199 livres sterling, qui ajusté équivaudrait à 3 541 livres sterling ou 4 131 euros.

Ouais ouais il y a un moteur à l’intérieur

La Peel P50 a été conçue comme une citadine. En fait, il a été annoncé qu’il avait la capacité de « un adulte et un sac de courses« Il n’y avait qu’une porte sur le côté gauche, un phare et un essuie-glace. Il était disponible en blanc, rouge et bleu.

La poussette je lirai Il mesurait 1,37 mètre de long, 1,04 mètre de large et pesait 59 kilos à vide. Allez, quelqu’un de modérément fort pourrait le soulever sans problème majeur. Comme une Tesla Model 3, qui pèse 1 847 kilos dans sa version Perfomance, sans doute.

À l’intérieur, le Peel P50 était équipé d’un moteur DKW de 49 centimètres cubes (4,2 ch) avec lequel il était capable d’atteindre une vitesse de jusqu’à 61 kilomètres par heure. Il avait un système de transmission manuelle à trois vitesses et, hé, il n’y avait pas de marche arrière.

Ce n’était pas important, n’est-ce pas ? Je pense. Au total, si vous deviez vous garer sur batterie, alors vous descendiez, la souleviez et la placiez vous-même. Il a utilisé de l’essence (évidemment) et consommé 2,8 litres aux 100 kilomètres.

La voiture, apparemment, était et toujours légal sur les routes du Royaume-Uni et des États-Unis. Il a même été exporté vers d’autres pays comme la Finlande dans la catégorie des cyclomoteurs. Il est apparu dans des émissions comme Top Gear, Dragon’s Den et dans des clips vidéo comme celui de Woolfy ci-dessus.