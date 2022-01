Ce n’est pas Tom Holland ! L’acteur Marvel qui rejoint la longue liste de James Bond

MERVEILLE

L’un des membres des Avengers pourrait devenir l’agent 007. Découvrez qui est le nouveau candidat qui concourra pour le rôle avec des personnalités comme Tom Hardy ou Idris Elba.

©MerveilleL’Avenger qui pourrait être James Bond après Daniel Craig.

Les acteurs qui sont passés par Univers cinématographique Marvel ils savent très bien ce que c’est que d’être connu d’un la franchise. C’est que les films du vengeurs Ils sont devenus les films les plus rentables de l’histoire du cinéma et ont attiré des fans du monde entier. Cependant, il existe un autre univers qui a encore beaucoup à explorer et pour lequel ces mêmes interprètes pourraient avoir une chance. Qui sera le nouveau James Bond ?

Quoi Daniel Craig a joué l’agent 007 à merveille n’est pas une nouveauté. Malgré cela, les fans de ce personnage ont hâte de recevoir la confirmation de son successeur. L’un des meilleurs candidats était Tom Holland, ces jours tout neufs Inexploré, a révélé qu’il était très proche de l’interpréter. C’est que l’acteur de Peter Parker a exprimé plus d’une fois son désir de faire partie de la série de films et a finalement eu des entretiens avec Sony Pictures.

Après que l’idée, qui consistait en une histoire d’origine sur l’espion le plus célèbre du grand écran, ait été rejetée, la porte a été laissée ouverte pour que de nouveaux acteurs soient postulés pour le rôle emblématique. Poursuivant avec les films de super-héros, le nom de Tom Hardy. De même, il a été question de l’opportunité pour eux de le personnifier Michae Fassbender, Cillian Murphy, Idris Elba, Michael B. Jordan, Rege-Jean Page, Daniel Kaluuya et John Boyega.

Arrêtez tout ! Parce qu’un nouveau nom vient s’ajouter à la liste et ça sonne plus qu’intéressant. On parle de Chris Hemsworth, qui fait partie de la compagnie de Kevin Feige depuis 2011 en jouant Thor tant dans ses films solo que dans ceux de Les Vengeurs. Cette année, il promet de continuer à faire partie de la franchise avec Thor : Amour et tonnerre. Mais… pourra-t-il dire adieu aux super-héros pour devenir agent ?

Rien n’est confirmé pour le moment et ce ne sont que des théories et des souhaits des fans. Pourtant, l’acteur australien a montré tout au long de sa carrière qu’il pouvait réaliser un film de ce type à la perfection. Dans une interview, il a déclaré : «Lorsque nous tournions Rush, quelqu’un a mentionné la possibilité de jouer le personnage et j’ai pensé : « Si c’est ma cassette d’audition, alors super. Je ne pense pas que vous rencontrerez quelqu’un qui ne veut pas avoir une chance à James Bond. J’aimerais le faire« .

Il a également déclaré : «Cela dépend de nombreux éléments et est bien au-dessus de moi; Ce n’est pas non plus l’un de ceux que vous pouvez vous lancer. C’est quelque chose sur lequel la communauté des fans de Bond, la productrice Barbara Broccoli et toute l’équipe sont d’accord, et cela doit être une décision très organique de leur part. beaucoup de noms ont été prononcés et de nombreuses personnes brillantes peuvent s’attaquer à cette mission”. Est-ce votre grande chance de le jouer?

