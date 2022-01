Ce n’est pas The Witcher : la série Netflix la plus regardée dans le monde en décembre 2021

2021 est déjà de l’histoire pour l’humanité, ainsi que pour le service de streaming Netflix, qui a connu une belle année avec deux records d’audience, même s’il se prépare déjà aux sorties les plus importantes qu’ils auront en janvier et février. Cependant, nous nous concentrerons ici sur quelle série a été la plus choisie par les millions d’abonnés de la plateforme au cours du mois de décembre. Voyez ce que c’est !

Le deuxième semestre a été vraiment choquant, car Le jeu du calmar Elle s’est positionnée comme l’émission préférée de tous tout au long de 2021, mais après avoir été créée en septembre, elle n’a pas figuré dans le classement principal du mois dernier. Le sorceleur était un autre des contenus les plus attendus avec sa deuxième saison avec Henry Cavill, mais il ne suffisait pas non plus d’atteindre le sommet.

+ La série Netflix la plus regardée en décembre 2021

D’après les chiffres du site FlixPatrol, la série Netflix la plus regardée dans le monde en décembre 2021 était Le vol d’argent. Cette fiction espagnole est arrivée le troisième jour du mois avec les cinq derniers épisodes de sa cinquième et dernière saison, sa fureur était donc pratiquement assurée. Les fans ont vibré avec la clôture de l’une des histoires les plus populaires et cela se reflète dans le Top 10.

« Tokyo est mort et l’ennemi, blessé et plus redoutable que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Dans les heures les plus sombres, le groupe devra relever les plus grands défis : obtenir l’or avec un plan plein d’incertitudes, et essayer d’obtenir hors de la Banque d’Espagne, entouré par l’armée et avec les yeux du monde sur elle. Tout serait plus facile si, au moins, le professeur ne commettait pas la grande erreur de sa vie « , était le synopsis de la fin.

Les données montrent que Du 4 au 17 décembre, elle s’est positionnée comme l’émission la plus choisie sur la plateforme dans le monde, Dans différentes langues. Il a ensuite été dépassé par les deuxièmes versements de Le sorceleur Oui Emilie à Paris, mais ils étaient dans un temps plus court et n’ont pas atteint la popularité de Le vol d’argent. La bonne nouvelle pour les fans est que l’univers de la série n’est pas terminé, puisqu’à l’avenir le spin-off berlinois, avec Pedro Alonso.

