Ce n’est pas The Walking Dead : la meilleure série de zombies

L’emblématique The Walking Dead a trouvé un rival qui a des critiques positives, un grand public et une intrigue captivante. Ce titre est-il la meilleure série de zombies ?

© IMDbÉté noir

Les morts qui marchent C’est la série par excellence lorsqu’il s’agit de choisir un contenu avec ces caractéristiques. Il a même déjà des retombées qui continuent avec la mythologie soulevée par ce titre qui raconte l’histoire de différents groupes d’humains qui ont survécu à l’apocalypse zombie et maintenant ils doivent s’échapper de la « marcheurs », morts-vivants attirés par les bruits et l’odeur des gens. Tout le monde a l’agent pathogène qui réveille cette condition peu de temps après la mort !

La série est arrivée à la télévision en 2010 et depuis lors, elle n’a fait que battre des records et gagner en popularité. La vérité est qu’il y a maintenant un tollé au sujet de la « contenu zombie » avec des films et des émissions présentant des histoires mettant en scène des survivants de la peste morts-vivants cherchant à dévorer les humains. Un programme se démarque parmi tous ces contenus. De quel titre parle-t-on ?

La meilleure série de zombies ?

Il s’agit de Été noir, une série télévisée américaine créée par Karl Schaefer et John Hyams dont la première saison, de huit épisodes, est sortie en Netflix le 11 avril 2019. La série a reçu de très bonnes critiques et a conquis une bonne partie du public de Streaming Giant qui a choisi cette nouvelle histoire basée sur les zombies pour satisfaire leur curiosité sur le « Phénomène Z ».

Le synopsis de Été noir Il dit: « Six semaines après le début de l’apocalypse zombie, une mère est séparée de sa fille et se lance dans un voyage éprouvant, ne reculant devant rien pour la retrouver. Accompagnée d’un petit groupe de réfugiés américains, elle doit braver un nouveau monde hostile et prendre des décisions brutales pendant l’été le plus meurtrier de la peste zombie. »

Protagonistes? Le casting comprend Jaime King comme Rose, Justin Chu Cary comme Julius James, Christine Lee comme Ooh « Sun » Kyungsun, Sal Velez, Jr. comme William Velez et Kelsey Flower comme Lance. Les interprètes de Été noir développer l’intrigue dramatique sur la recherche de cette mère pour sa fille d’une manière troublante, permettant au spectateur de s’identifier aux faits présentés et de voir « mobilisé ».

