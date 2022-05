Ce n’est pas Stranger Things: c’était la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (23 au 29 mai 2022)

Netflix

La semaine est terminée pour Netflix, puis nous passons en revue le Top 10 des séries préférées des utilisateurs de la semaine dernière. Voyez lequel est le numéro 1 !

©NetflixCe n’est pas Stranger Things : c’était la série la plus regardée par Netflix la semaine dernière (23-29 mai 2022).

le service de streaming Netflix a clôturé sa dernière semaine complète avec des jours en mai et est aux portes de juin, le mois au cours duquel des versions plus importantes arriveront, comme les nouvelles saisons de L’Académie des Parapluies Oui Peaky Blinders. En attendant, son catalogue continue d’être très populaire et un titre spécifique a pris le dessus sur le classement d’audience hebdomadaire.

Ces derniers jours, la sortie que les abonnés attendaient le plus est arrivée : le tome 1 de la quatrième saison de choses étranges, composé de 7 chapitres. Soustrayez le tome 2, avec 2 épisodes supplémentaires, qui sera disponible le 1er juillet. Cependant, ce phénomène n’a pas atteint les chiffres nécessaires pour dépasser L’avocat de Lincoln comme la série la plus jouée de la semaine sur la plateforme.

Ce drame juridique américain, créé et produit par David E. Kelley, a terminé la semaine en tant qu’émission la plus populaire de Netflix pour la deuxième fois consécutive, puisqu’il avait obtenu cette reconnaissance il y a sept jours. Cette fiction est basée sur le roman Le Vedict en laiton écrit par Michael Connelly en 2008 et met en vedette Manuel García-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton et Jazz Raycole, entre autres.

L’intrigue se concentre sur mickey haller, un idéaliste iconoclaste qui pratique le droit sur la banquette arrière de sa Lincoln, prenant en charge des affaires de toutes sortes et de toutes envergures à Los Angeles. Il a été créé en streaming le 13 mai et en quelques jours, il est devenu une fureur parmi les téléspectateurs, c’est pourquoi il est postulé comme l’émission préférée du mois, au-dessus choses étranges.

Le succès de ses reproductions s’accompagne également d’une grande approbation critique, puisque sur Rotten Tomatoes, il maintient une note de 78%, basé sur 27 avis. Le consensus général des opinions marque : « L’adaptation de David E. Kelley de The Lincoln Lawyer s’appuie trop sur l’excentricité pour déguiser son manque de réelle nouveauté, mais c’est un véhicule suffisamment fiable pour les fans de pâte juridique ».

