Ce n’est pas Spider-Man 3 : le film avec Zendaya qui est destiné à être un hit

La pandémie de coronavirus continue d’être une situation alarmante dans le monde avec l’apparition de la variante Delta, c’est pourquoi plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles prévoient de revenir sur leurs plans et de continuer à retarder les premières. Zendaya Il fait partie de l’un des projets les plus attendus qui a subi une modification de sa date de lancement pour la même raison, bien que tout indique que cette fois, il se révélera.

Comme nous le savons, il prépare également à Spider-Man : Pas de chemin à la maison, un film de l’univers cinématographique Marvel avec Tom Holland. Pour le moment, nous n’avons pas de détails précis sur son intrigue, mais sans d’innombrables rumeurs qui assurent que nous verrons le Spider-Verse avec Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leurs versions de Peter Parker. Le jour d’arrivée en salles est toujours le 17 décembre.

Avant la grande production du MCU, l’actrice de Euphorie a de l’avance Dune, adaptation du roman du même nom de Frank Herbert de 1965 par Denis Villeneuve. C’est le long métrage le plus attendu par les fans de science-fiction, puisque l’œuvre littéraire est considérée comme l’une des meilleures du genre. Selon les mots du réalisateur, ce sera une adaptation tout à fait fidèle et sera séparé de la version 1984 réalisée par David Lynch.

Le tournage a commencé en mars 2019 et sa première originale était prévue pour novembre 2020, mais la crise sanitaire du COVID-19 l’a empêché et les a forcés à retarder le lancement. La deuxième date était le 18 décembre de la même année, mais voyant que la situation allait continuer de la même manière, elle a été reportée au 1er octobre 2021. Ils ont finalement décidé d’une nouvelle modification pour le 22 octobre et sera officiellement présenté le 3 septembre au Festival international du film de Venise.







En plus de Zendaya, nous avons trouvé un casting composé de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Charlotte Rampling et plus d’étoiles. Dune Il nous conduira sur la planète la plus importante de l’univers, où se déchaîne un combat qui culmine en une guerre interstellaire. Avec son casting plein de visages familiers et de jeunes talents, devrait bien faire au box-office, dans un autre 2021 compliqué pour l’industrie.