Ce n’est pas seulement un «feu de vue». La Peugeot 806 Procar était une véritable voiture de course

Inoffensif à l’extérieur, un «diable» des circuits à l’intérieur, voilà comment nous pouvons classer cela Peugeot 806 Procar. Le participant le plus insolite des 24 Heures de Spa-Francorchamps de 1995? Sans aucun doute.

Il a été la star – comme il se doit – de l’édition du test d’endurance cette année-là (25 ans cette année), se démarquant, et en quoi, parmi les petits SUV et berlines minces qui constituaient la majorité des participants.

Mais comment ce monospace, le premier de Peugeot (fruit d’un partenariat entre le groupe Fiat et le Groupe PSA), a-t-il fini par concourir dans un événement aussi prestigieux?

Il faut remonter jusqu’à la première moitié des années 90, lorsque les monospaces ont commencé à envahir sérieusement les tables de vente. Malgré le succès commercial croissant, ils ont toujours eu un problème d’image qui a persisté jusqu’à aujourd’hui – ils n’étaient considérés que comme des emballages utilitaires et familiaux et rien d’autre. Comment les rendre plus excitants? Croisez-les avec les gènes des voitures de course: c’est en 1994 que la stratosphérique Renault Espace F1, par exemple, est apparue.

Naissance de la Peugeot 806 Procar

Peut-être inspiré par cette fantastique excentricité et pas seulement – 1994 a été l’année où nous avons vu la Volvo 850 Wagon courir dans le BTCC super compétitif -, Pascal Witmeur, pilote du championnat de Belgique Procar et directeur de la publicité pour Peugeot en Belgique, a décidé d’utiliser l’alambic nouvelle Peugeot 806 (lancée en 1994) en compétition, selon le cahier des charges Procar de l’époque.

Et c’est ainsi que la Peugeot 806 Procar est née … ou presque. Tout d’abord, je devrais transformer ce monospace inoffensif en une machine dévoreuse de circuits. La recette est digne du meilleur monstre de Frankenstein. Dans ce «retournement» 806, nous trouvons des composants retirés de la 306 Maxi et de la 406 Supertourisme, son donateur le plus important.



© Gipimotor



De la 406 Supertourisme sont nés le moteur et la transmission. Autrement dit, les quatre cylindres en ligne avec une capacité de 2,0 l, à aspiration naturelle, de 280 ch; et la boîte de vitesses séquentielle à six rapports. Après avoir été dépouillé des équipements typiques des monospaces de l’époque, et avoir été à sa place installé un généreux arceau, la Peugeot 806 Procar était prête pour les circuits.

Construit en 1995 par Kronos Racing, il était prêt juste à temps pour participer aux 24 Heures de Spa-Francorchamps la même année. À ses ordres, trois pilotes: Eric Bachelart, Philippe Verelleny et Pascal Witmeur lui-même, qui ont eu l’idée folle du projet.



© Gipimotor



Ils étaient évidemment le centre d’attention. Ils ont reçu plus d’attention lorsqu’ils ont placé ce monospace au sixième rang sur la grille de départ (12e place)! La Peugeot 806 Procar avait le rythme pour se mêler des berlines – BMW 318, Opel Vectra, Honda Accord, entre autres … – qui dominaient les tournées à l’époque.

Cependant, les tests d’endurance sont des belles-mères – on peut dire que – pour un test de 24 heures, et la Peugeot 806 Procar n’a pas résisté, l’ayant abandonnée la nuit avec des problèmes de moteur. Pourtant, un exploit digne de mention et la star incontestée de la course, comme l’a même commenté Pascal Witmeur:

«À chaque fois que nous passions le Raidillon, les gens applaudissaient … Le public l’aimait, non seulement parce qu’elle était atypique, mais parce qu’elle était souvent sur deux roues.



© Gipimotor



Cet article est en mis en vente

La Peugeot 806 Procar est désormais en vente (prix sur demande) chez le Gipimotor belge. Malheureusement, il ne marche pas (il n’a jamais été réparé après la course), mais il est prévu de lui donner un nouveau moteur et de le rendre à nouveau opérationnel. Détail: les portes latérales coulissantes, synonymes de son aspect le plus pratique, fonctionnent toujours.