Ce n’est pas seulement Doc: l’autre rôle de Virgin River de Tim Matheson que peu ont remarqué

NETFLIX

L’acteur qui incarne Vernon Mullins fait bien plus que donner vie au médecin de A Place to Dream. C’est la responsabilité que Netflix lui a confiée dans la série avec Alexandra Breckenridge et Martin Henderson.

©NetflixTim Matheson joue Doc Vernon Mullins sur Virgin River.

La quatrième saison de Rivière Vierge Est disponible en Netflix depuis le 20 juillet et les fans fidèles sont ravis de la tendance de la fiction romantique. Protagonisée par Alexandra Breckenridge et Martin Henderson, la série est revenue avec de nouveaux épisodes reprenant l’histoire de l’infirmière qui arrive en ville avec l’espoir de recommencer une vie à zéro. Mais en plus de rencontrer l’homme qui allait devenir son partenaire, elle vit aussi avec un autre personnage très spécial entre les mains de Tim Matheson.

Dans la première saison de Un endroit pour rêver, Mel Monroe elle arrive avec l’objectif de devenir l’infirmière praticienne locale. C’est comme ça que tu rencontres Vernon Mullinsle médecin du village mieux connu sous le nom de Doc. Bien qu’il soit initialement réticent à recevoir de l’aide dans sa clinique, il découvre finalement que Mel peut être son grand allié pour prendre soin des habitants de Virgin River lorsque la santé devient un problème.

La vérité est que le rôle joué par Tim Matheson a un charme particulier. C’est qu’il connaît tous les voisins, se souvient de ses antécédents médicaux et utilise toujours son bon sens pour calmer son entourage. De plus, il vit une belle histoire d’amour avec Espérons McCreale maire personnifié par Annette O’Toole. Dans la troisième saison, son rôle prend une tournure plus dramatique lorsqu’un diagnostic difficile menace de le rendre aveugle, en plus du fait que sa compagne a vécu un accident de voiture et qu’il doit être présent pour l’accompagner lors de sa convalescence.

Ce n’est pas tout! À la fin de la partie 3, un jeune homme apparaît qui prétend être son petit-fils perdu depuis longtemps, ce qui semble très étrange étant donné qu’il n’a apparemment jamais eu d’enfants. Mais en plus de ce personnage passionnant, Matheson joue un autre rôle dans Rivière Vierge que peu connaissent. C’est aussi le directeur d’une bonne partie des épisodes qui composent la série. Dans le premier épisode, il était à l’origine du chapitre 9 intitulé Tout le monde a un secret et 10, Fins inattendues. Il a également réalisé le septième épisode point de rupture et le huitième angles morts.

Depuis lors, il a pris la décision de se retirer et lors de la troisième saison, il a simplement travaillé devant les caméras, incarnant à nouveau le docteur Vernon Mullins. En ce sens, il a expliqué en dialogue avec le podcast Discuter avec B. Matheson: « J’aime raconter des histoires et j’aime être acteur dans une émission qui raconte une histoire intéressante.”. Sans doute préfère-t-il occuper ce poste : «Être réalisateur est beaucoup plus exigeant et demande beaucoup de temps”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂