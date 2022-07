Ce n’est pas Rambo ou Rocky : c’est le meilleur film de Sylvester Stallone

in

La carrière de Sylvester Stallone est marquée par des rôles paradigmatiques tels que Rocky et Rambo, cependant, sa meilleure performance est dans le genre dramatique.

Sylvester Stallone fête ses 76 ans et avec cette célébration, nous pouvons parler d’une carrière pleine de moments forts. Démarquez-vous particulièrement dans les rôles d’action de carrière de l’acteur tels que la franchise de boxeur Rocheuxqui a même une nouvelle saga dérivée intitulée croire, qui est sur le point de sortir son troisième film. D’autre part, Rambo est l’histoire d’un soldat d’élite américain qui fait 5 films.

Cependant, le rôle le plus important de Sylvester Stallone dans sa carrière professionnelle au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne est encadrée dans le genre dramatique avec un film de 1997 réalisé par James Mangold et avec un casting de personnages de haut niveau qui racontent une histoire complexe, pleine de rebondissements et de surprises dans une intrigue où le rôle de l’acteur est essentiel.

Un drame policier de grande qualité

On parle de Terres de flic, l’histoire dans laquelle Stallone joue le rôle du shérif d’une ville du New Jersey habitée principalement par des policiers corrompus liés à la mafia et qui n’ont pas peur de commettre le crime nécessaire pour maintenir le statut de vie auquel ils se sont habitués dans leur vie. résidences. En compagnie d’un agent du Département des Affaires Intérieures, Freddy Heflin (Sylvester Stallone) va découvrir ce complot.

Sylvester Stallone a pris beaucoup de kilos et a laissé derrière lui la figurine de héros d’action pour jouer Freddy, un officier naïf qui, dans le passé, a risqué sa vie pour sauver une jeune femme de la noyade après que sa voiture soit tombée dans une rivière, un fait pour lequel Freddy Il est resté sourd dans un oreille, en plus d’être complètement amoureux de Liz, qui est la femme de l’un des policiers impliqués dans le complot.

Le film a un casting incroyable : Robert De Niro est Moe Tilden, Harvey Keitel est Ray Donlan, Ray Liotta est Gary Figgis, Robert Patrick est Jack Rucker, Peter Berg est Joey Randone, Michael Rapaport est Murray Babitch et Annabella Sciorra est Liz. . Les livres du film sont en charge du même réalisateur du film, James Mangold, qui dans son générique a des succès comme Logan, Identité Oui fille interrompue.

