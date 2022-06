Ce n’est pas Pirates des Caraïbes : c’est le meilleur film de Johnny Depp

conseillé

L’acteur a remporté le procès qui avait ralenti sa carrière d’Amber Heard et pourrait réintégrer les grands studios qui avaient choisi de le laisser de côté au milieu du scandale.

©IMDBDepp dans le rôle de Jack Sparrow.

Aujourd’hui, la course Johnny Depp semble s’être relevé de la main du procès qui a réussi à faire gagner par décision unanime du jury à son ex-compagne, Ambre Entendu. Après avoir été accusés d’être violents, des productions comme animaux fantastiques de Images de Warner Bros. Ils ont choisi de demander sa démission pour que son image ne soit pas associée à celle du film. Après ce triomphe à la cour, tout indique que la carrière de l’artiste de Pirates des Caraïbes a tout pour revivre.

Jusqu’à présent, aucun projet majeur n’a été publié qui l’ait dans son casting, bien que certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait être revu comme Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Ce film était peut-être l’un des plus emblématiques de la carrière de l’artiste, mais cela ne veut pas dire qu’il soit nécessairement le meilleur qu’il ait réalisé. à l’ouest de memphis Oui Cauchemar sont les mieux classés selon Tomates pourries (95%).

Mais s’il faut parler du meilleur film de la carrière de Johnny Depp doit se référer à Tim Burton. Nous parlons de la première production dans laquelle ils ont collaboré ensemble, il y a un peu plus de trois décennies. Il s’agit de Ciseauxoù il est arrivé grâce au fait qu’à l’époque il était en couple avec Winona ryder et elle était l’une des actrices fétichistes de Burton. C’est cette production qui lui a valu la confiance de sorte que plus tard, il l’a appelé à d’autres projets tels que Ed Wood Oui Mariée cadavre.

Dans Ciseaux, Depp met sur la peau de Edward Scissorhands (qui donne le nom au film dans la langue originale) et nous livre l’un des personnages les plus complexes de sa carrière. Sans presque aucune ligne de dialogue, il donne une classe de maître d’acteur à travers des gestes et des visages que l’on aperçoit sous tout le maquillage qui font de lui ce pauvre jeune homme qui a grandi avec des ciseaux à la place des mains et que beaucoup voient comme un monstre jusqu’à il croise le chemin de Chevillequi le ramène chez lui et l’insère dans un monde où il tombe amoureux de Kim. As-tu aimé le film?

+ L’acteur qui pourrait jouer dans The Young Scissorhands

Bien avant Johnny Depp est venu sur le plateau Ciseauxil y avait un acteur qui était sur le point de devenir le protagoniste du film Tim Burton: Tom Croisière. Comme il l’a dit dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé Caroline Thompson, la scénariste de l’histoire, il y avait un doute qui a fait la star de meilleur pistolet a été laissé de côté. Comme l’écrivain l’a révélé, Croisière J’étais très inquiet de comment il allait Edouard Aller à la salle de bain. « Si vous vous posez cette question, c’est que vous n’êtes pas la bonne personne »affirmé Thompson.

