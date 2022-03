Ce n’est pas Netflix : Johnny Depp jouera dans une série sur l’une des plateformes les plus populaires

célébrités

Il a été confirmé que l’acteur fera partie d’un projet de streaming, qui pourrait être le point de départ de son retour dans la cour des grands. Sachez tout ce que nous savons!

© GettyCe n’est pas Netflix : Johnny Depp jouera dans une série sur l’une des plateformes les plus populaires.

La course de Johnny Depp Il a pris un virage à 360 degrés depuis le début de son conflit judiciaire avec son ex-femme, Amber Heard, où il y a eu des accusations croisées de violences conjugales et de diffamation. De nombreuses sociétés de production ont décidé de lui opposer son veto et de ne pas lui laisser d’espace, comprenant que sa réputation était ternie, mais il vient d’être annoncé que rejoindra un service de streaming pour jouer dans une nouvelle série.

Son dernier grand déclin a commencé quand il a perdu la raison avec Le soleilmédium qui l’avait traité de « femme battante », une affaire aux conséquences imminentes avec Warner Bros. décide son renvoi définitif de la saga animaux fantastiques, où il a joué Gellert Grindelwald. Malheureusement pour lui, d’autres grandes entreprises ont pris le chemin de ne pas compter sur lui, bien que l’on lui offrira une opportunité importante.

+ Le nouveau projet de Johnny Depp en streaming

Selon les informations des médias Variété, Johnny Depp reviendra à la télévision avec Macareux impossiblesune série animée qui sera présentée en première sur la plate-forme Apple TV +, mais peut également être vue sur Amazon Prime Video. Il s’agit d’un spin-off de Puffins, un show dans lequel l’acteur avait déjà joué en donnant sa voix au personnage principal de l’intrigue pendant 70 épisodes. A cette occasion, il reviendra mais pour un total de 18 chapitres.

« Puffins Impossible est décrit comme la version action-aventure de » Puffins « , qui raconte les aventures d’un groupe d’oiseaux arctiques mignons avec le protagoniste, Johnny Puff, exprimé par Depp. Dans le nouveau spin-off, Johnny Puff devient un ninja en compagnie de super-héros », Variété avancée. De plus, une petite intrigue montre également que Puff, Didi, Pie Tic et Tac changent leur vie lorsqu’une météorite tombe qui leur donne des super pouvoirs, et des messages importants pour sensibiliser à l’égalité des sexes, à la race et à la protection de l’environnement seront vus dans l’intrigue. .

Aucune date de sortie n’a été confirmée pour le moment. Macareux impossiblesmais sûrement les fans de Johnny Depp Ils fêteront la nouvelle que peu à peu il reviendra au premier plan. Pendant ce temps, son conflit juridique avec Amber Heard aura une résolution en avril et lui et ses fans attendent un résultat positif, bien que des rumeurs indiquent qu’il est destiné à perdre le procès.

