Ce n’est pas Manifesto ou Los Días : la série la PLUS VUE de Netflix est latino

Netflix

La série la plus regardée sur Netflix a su rester dans le goût des utilisateurs de la plateforme en raison du sujet délicat qu’elle aborde.



© @NetflixManifesto et Los Días sont de grandes productions, mais elles n’ont pas été en mesure de suivre le talent latino-américain.

Comme vous le lisez: Au cours du dernier mois, la série la plus regardée sur Netflix est Latino et a largement dépassé Manifesto et Los Díasmalgré le fait que les deux soient de grandes productions, mais apparemment les utilisateurs de la plateforme ont été séduits par un drame lié aux applications de rencontres.

La série la PLUS VUE sur Netflix est latine

Faux profil est à ce jour la série la plus regardée sur Netflix, se plaçant au-dessus des super productions comme Manifestoqui vient de créer sa grande finale, ou le nouveau venu Los Diasqui traite de la catastrophe nucléaire survenue à Fukushima en 2011, qui a été classée comme la pire catastrophe nucléaire de l’histoire après celle survenue à Tchernobyl.

Mais pour se faire une idée de l’énorme popularité du drame créé par Pablo Illanes et mettant en vedette Carolina Miranda et Rodolfo Salas, Un faux profil a même battu FUBAR et Kisses, Kitty d’Arnold Schwarzenegger, une série sud-coréenne avec un grand nombre de fans. Mais quel est le secret du succès de Fake Profile ?

C’est le secret du succès de Fake Profile

La série aborde ce qui se passe lorsque Camila Román (Carolina Miranda) entre dans une application de rencontres et rencontre un médecin avec qui elle a une romance torride, mais quand elle essaie de lui rendre visite en Colombie, il s’avère qu’il n’est pas celui qu’il a ditdonc ce voyage fera ressortir les instincts les plus bas de toutes les personnes impliquées dans ce drame.

Et c’est là le secret de cette série, qui répond à une peur très répandue aujourd’hui, qui est celle de rencontrer quelqu’un sur une appli de rencontres et au bout du compte, cette personne vous ment sur son identité, un sujet qui a résonné très fortement auprès de son public. Et vous, utilisez-vous des applications de rencontre et avez-vous peur qu’un jour quelque chose comme ça vous arrive ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?