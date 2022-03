Ce n’est pas Lily Collins : The Crown ajoute une actrice d’Emily in Paris pour sa cinquième saison sur Netflix

in

Netflix

La cinquième saison de La Couronne Il est en cours de production et a déjà son casting presque complet. Maintenant, ils ont ajouté un grand membre de Émilie à Paris qui a non seulement parlé de son nouveau rôle, mais a également donné des détails sur la série Lily Collins. Vous savez tout ce qu’il a dit.

©NetflixLily Collins dans Emily à Paris

Après tant de mois d’attente, les fans de La Couronne ils peuvent se reposer maintenant. La cinquième saison de la série est en cours de production, bien que le tournage touche à sa fin. C’est parce que, selon ce qu’ils ont déclaré de Netflix, la bande créée par Peter Morgan reviendra avec un nouveau lot d’épisodes en novembre de cette année mettre une fois de plus les Windsors entre le marteau et l’enclume.

A cette occasion la cinquième édition de La Couronne Il sera plus que focalisé sur les pires crises de la monarchie britannique : les divorces de trois des quatre enfants d’Elizabeth II, dont celui de Charles et Diane de Galles, l’incendie du château de Windsor en 1992 et la déclaration du célèbre « Annus horribilis ». En plus, bien sûr, dans cette série scandaleuse du géant du streaming, la célèbre « interview de vengeance » de Lady Di avec la BBC en 1995 ne manquera pas.

Eh bien, pour être plus exact dans la nouvelle série de chapitres de fiction, il se déroulera des années 1990 aux années 2000, au début du nouveau millénaire. À tel point que, sous cette prémisse et compte tenu des événements qui ont marqué l’histoire de la famille royale britannique à cette époque, la vérité est que la nouvelle saison est l’une des plus attendues. De même, le fait que le casting soit déjà complet fait également de ce qui viendra une bande qui a des fans impatients de voir comment les événements seront racontés.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, de Netflix, ils ont confirmé qu’un nouvel artiste avait rejoint ce drame d’époque et ce n’est ni plus ni moins que Philippine Leroy-Beaulieu qui a donné vie à Sylvie dans Émilie à Parisla série avec Lily Collins. « C’était une toute petite chose, mais très amusante, et j’étais très, très heureuse d’y participer. Chaque épisode est comme un petit film en soi. C’est incroyablement bien écrit« , a déclaré l’actrice Courrier quotidien lorsque leur participation a été confirmée.

D’autre part, selon ledit portail, Beaulieu donnera vie à Monique Ritz, la veuve de Charles Ritz qui a vendu son hôtel familial à Paris à Mohamed Al Fayed en 1979, celui-là même où Diana a passé sa dernière nuit avant d’entrer dans le voiture où elle a eu l’accident avec Dodi Al Fayed, fils du magnat. Bien sûr, dans la même interview, l’interprète n’a pas pu mettre de côté la série dans laquelle elle joue avec Lily Collins. « Je ne veux pas être catalogué. J’ai déjà été une chienne française et elle est parfaite. Je n’ai pas besoin d’un autre. Alors j’attendrai et j’espère que la bonne chose viendra« , a-t-il pointé.

Cependant, ce qui était le plus surprenant, c’est qu’en termes de Émilie à Paris, a avoué qu’au début les producteurs nord-américains avaient sous-estimé l’équipe française qui travaillait sur la série. « Ils sont arrivés à Paris en pensant que les Français ne savaient pas faire de télévision ou de cinéma.», a-t-il assuré et clôturé : «Un des réalisateurs m’a même dit qu’il ne savait pas si l’équipe française allait fonctionner aussi bien que l’équipe américaine. On a inventé le cinéma, d’ailleurs”.

