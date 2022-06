Ce n’est pas Lightyear : Chris Evans révèle son film Pixar préféré

in

Cette semaine, il est sorti en salles Année-lumièrele dernier film Pixar qui dévoile l’histoire du héros qui a inspiré le jouet inoubliable d’Andy dans histoire de jouet. Ainsi, le studio d’animation est initié aux aventures intergalactiques du gardien de l’espace. La personne chargée de prêter sa voix au personnage principal n’est autre que Chris Evans. L’acteur – connu pour son travail chez Marvel en tant que Captain America – n’a pas hésité à choisir son long métrage préféré de la société.

Être convoqué pour jouer Année-lumièrel’interprète n’a pas hésité une seconde : il s’est déclaré fan de Pixar et a précisé qu’il sait très bien de quoi parle chacun de ses films. Angus Mc Lane, réalisateur du film, a vu en lui toutes les qualités pour mener cette histoire. « Le monde de Buzz m’a toujours beaucoup intéressé. Dans Toy Story, il semblait y avoir une histoire incroyable du personnage que j’ai toujours voulu explorer. Quel est le film qu’Andy a vu qui lui a donné envie d’un jouet Buzz l’Éclair ? Je voulais voir ce film et maintenant j’ai la chance de pouvoir le faire», a déclaré le cinéaste.

Dans des rôles de soutien, ils jouent Keke Palmer, Dale Soules et Taika Waititi, qui donnent la parole à un groupe de recrues aux grandes ambitions. De même, Pierre Sonn donne vie à Sox, le robot qui accompagne Buzz. Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez et Isiah Whitlock Jr. Ils complètent le casting avec leurs performances.

Bien qu’il soit maintenant impliqué dans Année-lumièrela vérité est que Chris Evans est très clair sur ce qu’est son film préféré et il est très loin des poupées classiques de histoire de jouet. Il s’agit de… ¡Les incroyables! L’acteur de Captain America a reconnu dans un dialogue avec Rotten Tomatoes qu’il aimait l’histoire de la famille surpuissante qui adopte une vie normale jusqu’à ce qu’une invitation sur une île mystérieuse les oblige à revenir à l’action.

« C’est un film parfait. Je suis un grand fan de Craig T. Nelson», a assuré Chris Evans à propos de l’acteur qui prête sa voix à Bob Parr, plus connu sous le nom de Mr. Incredible. Et il a insisté : «Je trouve que c’est un film parfaitement équilibré et structuré. J’aime toutes les décisions de gestion. Je pense que Brad Bird est un génie. C’est clairement mon film Pixar préféré.”. De cette façon, la passion de la star pour les super-héros est à nouveau évidente.

