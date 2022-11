Ce n’est pas Liam Hemsworth: le remplaçant d’Henry Cavill pour The Witcher que les fans demandent

in

Netflix

Henry Cavill démissionne Le sorceleur pour la saison quatre et Liam Hemsworth sera son remplaçant. Mais est-il l’acteur idéal pour les fans ?

©IMDBHenry Cavill dans The Witcher

Les fans de Le sorceleur Ils ont trouvé des nouvelles qu’ils attendaient, mais qu’ils n’ont pas du tout aimées. En effet, après le succès de la deuxième saison, Netflix a renouvelé la série pour une autre édition. Mais, comme si cela ne suffisait pas, un quatrième arrivera également. Bien sûr, pour ce dernier la série perd son grand protagoniste : Henry Cavill quitte le rôle de Geralt de Riv après si longtemps.

était le même Henry Cavill qui a confirmé son départ de Le sorceleur. Cependant, au-delà de préciser qu’il ne sera plus dans la fiction, l’acteur a assuré qu’il ne partait pas sans avoir un remplaçant. C’est-à-dire qu’il a annoncé qui est la nouvelle personne chargée d’interpréter le Loup Blanc. L’acteur choisi pour être le nouveau Geralt de Rivia n’est ni plus ni moins que Liam Hemsworthqui a exprimé son fanatisme pour la fiction, les livres originaux et les jeux vidéo.

Cependant, malgré le fait qu’apparemment Henry Cavill a tout réglé pour son départ, les fans ne sont pas entièrement satisfaits du changement. Et ce n’est pas à cause de l’arrivée de Liam Hemsworth, mais parce qu’ils ne veulent pas que l’acteur principal parte. En tout cas, voilà que les téléspectateurs de la fiction se sont à nouveau exprimés en demandant un autre interprète. Apparemment, celui qui les convainc bien plus qu’Hemsworth est un autre artiste.

C’est Mads Mikkelsen qui est devenu viral après un fan art de lui alors que Geralt de Rivia a fasciné les fans. Même ainsi, il convient de noter qu’à l’époque, le même artiste a rejeté le rôle de Vesemir, qui était connu dans la deuxième saison. A tel point qu’il est fort probable que l’interprète n’ait pas accepté d’accepter le rôle, encore moins après l’acceptation d’Hemsworth.

En tout cas, la réalité est que tout ce qui se passera à propos de ce qui arrive Le sorceleur est encore inconnue. Eh bien, autour de cette série, tout est toujours resté très hermétique et peu de choses ont fuité sur ce qui est en production avant sa première. Et, apparemment, pour cette nouvelle édition ce ne sera pas l’exception.

