« Ce n’est pas le moment d’être triste »

Le manager de Mo3, Brandon Rainwater, s’exprime après la mort par balle du rappeur.

Ce fut une semaine difficile pour les fans de hip-hop, qui a été rendue encore plus difficile après la mort par tournage de Mo3. Mo3, qui a récemment collaboré à un projet complet avec Boosie Badazz, était l’une des principales voix de Dallas dans le rap, se cassant en tant qu’artiste au point où il a pu subvenir financièrement à sa famille. Mercredi 11 novembre, Mo3 était dans sa voiture en route pour un tournage de film auquel il faisait partie, coincé dans un embouteillage. Il était sur la I-35 quand quelqu’un a couru vers sa voiture à pied et a commencé à le poursuivre. Mo3 serait sorti de son véhicule et aurait couru dans la direction opposée, mais l’homme a ouvert le feu, tirant et tuant l’étoile montante.

Johnny Nunez / Getty Images Considérant que cela ne faisait même pas une semaine complète depuis que King Von a été blessé par balle, la tragédie de Mo3 a été un coup dur à absorber pour la communauté hip-hop. Le manager du rappeur, Brandon Rainwater, travaillait avec lui depuis le début de sa carrière, s’entretenant avec une filiale locale de CBS pour expliquer pourquoi cela ne devrait pas être un moment triste pour ses fans. « Je l’ai vu devenir une star, d’un enfant ordinaire, essentiellement sans-abri quand je l’ai rencontré, à une personne avec du pouvoir et des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille », a déclaré Rainwater à propos de Mo3. « Dans les raps, il a raconté son histoire et a raconté les histoires d’autres personnes ici qui traversaient les mêmes luttes qu’il a traversées en grandissant. Il a parlé pour la communauté noire, la communauté blanche, la communauté mexicaine, pour toutes les races. Nous perdu un bon orateur, un poète, un artiste. « Son directeur se souvient de lui comme d’un père attentionné de trois jeunes enfants qui avait récemment fait un don à plusieurs initiatives locales pour collecter des fonds pour ceux qui luttent pendant la pandémie. « Il ne s’est jamais soucié de ce que quelqu’un d’autre a dit de toi. Il a pris la façon dont il te regardait et c’est comme ça qu’il te regardait. Il ne se souciait pas des sons environnants. Il m’a donné un travail. Je n’ai jamais été personne, « a ajouté Rainwater. « Ce n’est pas le moment d’être triste. De décennie en décennie, ses enfants feront toujours partie de lui et réussiront grâce à lui. Donc, s’il était ici maintenant, il serait ici en souriant en disant: » J’ai vécu ma vie « . « Repose en paix, Mo3. [via]