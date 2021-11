Ce n’est pas le coup au Lézard : l’erreur que presque personne n’a vue depuis la bande-annonce de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison" et confirme Andrew Garfield

Depuis mardi soir en Amérique latine personne ne parle d’autre chose que du nouveau trailer de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. C’est que nous sommes en présence de ce qui est peut-être le film le plus ambitieux de la Univers cinématographique Marvel En incluant le multivers et les nouvelles pistes, ils ne font qu’augmenter le battage médiatique. En réalité, une erreur que peu de gens ont remarquée pourrait confirmer le retour d’Andrew Garfield.

Depuis que les fans ont appris le retour d’Alfred Molina en tant que Docteur Octopus et Jamie Foxx dans le rôle de Électro, la seule réponse pour eux était que les anciens acteurs fassent leur apparition dans le MCU pour affronter leurs anciens rivaux. L’aperçu présenté au cours des dernières heures donne un nouveau regard sur plus de méchants, tels que Bouffon vert, homme de sable et lézard, mais aussi un détail très important.

+ Andrew Garfield confirmé dans le film par bande-annonce ?

En ayant des antagonistes qui faisaient partie des deux films de L’incroyable homme-araignée de 2012 et 2014, Andrew a été l’un des premiers distingués pour Pas moyen de rentrer. Indépendamment de l’avoir démenti plus d’une fois, les fuites disent le contraire et il est possible qu’il maintienne sa position seulement pour que le secret soit révélé sur grand écran. En outre, la nouvelle bande-annonce l’a peut-être définitivement confirmé avec l’extrait suivant.

Selon l’initié Daniel Richtman, qui est aujourd’hui considérée comme l’une des sources les plus fiables, la production a édité diverses parties de la bande-annonce, mais ici, ils ont commis une grave erreur. Comme vous le verrez, Ce costume de Spider-Man semble être celui qu’Iron Man a donné à Peter Parker de Tom Holland, mais le masque et le dessin des yeux plus grands correspondent à la tenue d’Andrew Garfield.. Même si ce n’est pas tout. Découvrez les tweets suivants !

Un autre détail à croire qu’il s’agit Garfield c’est que on voit un bras lâche tenant un masque non édité qui ressemble aux fuites précédentes des trois Peter Parker sur une structure comme celle vue dans le look officiel. On suppose également que dans la scène où MJ tombe, la main qui tente de la sauver est celle du Spider-Man d’Andrew, pour justifier ce qu’il n’a pas pu faire avec Gwen Stacy. Le film Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il arrivera le 17 décembre et là-bas nous connaîtrons la vérité sur tout.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂