Ce n’est pas la taille de votre laser, c’est la façon dont vous l’utilisez. Le droit spatial est un élément important de la lutte contre les débris spatiaux.

Steven Freeland, Professeur, Université Bond / Professeur émérite de droit international, Université Western Sydney, Université Western Sydney

Annie Handmer, Doctorant, École d’histoire et de philosophie des sciences, Université de Sydney

L’espace est de plus en plus encombré. Plus de 100 millions de petits morceaux de débris tournent en orbite terrestre, ainsi que des dizaines de milliers de morceaux plus gros et environ 3300 satellites fonctionnels.

Les grandes constellations de satellites telles que Starlink sont de plus en plus courantes, exaspérant les astronomes et déconcertants pour les observateurs du ciel occasionnels. Au cours de la prochaine décennie, nous pourrions voir beaucoup plus de satellites lancés que dans toute l’histoire jusqu’à présent.

Les collisions entre objets en orbite sont de plus en plus difficiles à éviter. Plusieurs technologies pour éliminer les débris spatiaux ont été proposées, plus récemment le plan de la société australienne Electro Optic Systems (EOS) d’utiliser une paire de lasers au sol pour suivre les débris et les «pousser» à l’écart des collisions potentielles ou même complètement hors orbite.

Des outils comme celui-ci seront très demandés dans les années à venir. Mais parallèlement aux nouvelles technologies, nous devons également trouver les meilleurs moyens de réguler l’activité dans l’espace et de décider qui est responsable de quoi.

Élimination active des débris

Le système ELSA d’Astroscale utilisera des aimants pour capturer les débris spatiaux. (Crédit d’image: Astroscale)

Le système laser d’EOS n’est qu’une des nombreuses technologies «d’élimination active des débris» (ADR) proposées au cours de la dernière décennie. D’autres impliquent des voiles, des tentacules, des filets, des griffes, des harpons, des aimants et de la mousse.

En dehors de l’Australie, la société japonaise Astroscale teste actuellement son système ELSA pour capturer les débris avec des aimants. Le projet britannique RemoveDEBRIS a expérimenté des filets et des harpons. L’Agence spatiale européenne (ESA) est engagée dans diverses missions liées aux débris, y compris la «griffe spatiale» ClearSpace-1, conçue pour saisir un morceau de débris et le faire glisser vers une orbite inférieure où la griffe et sa proie capturée finiront leur vit dans une étreinte ardente.

Les appels rapprochés sont de plus en plus courants

Les débris spatiaux constituent une menace très réelle et l’intérêt pour les technologies ADR augmente rapidement. L’ESA estime qu’il y a actuellement 128 millions de morceaux de débris de moins de 1 cm, environ 900 000 morceaux de débris de 1 à 10 cm de longueur et environ 34 000 morceaux de plus de 10 cm en orbite terrestre.

Compte tenu de la vitesse élevée des objets dans l’espace, toute collision – avec des débris ou un satellite «vivant» – pourrait créer des milliers de débris supplémentaires. Celles-ci pourraient créer plus de collisions et plus de débris, déclenchant potentiellement une augmentation exponentielle des débris appelée «effet Kessler». Finalement, nous pourrions voir une «ceinture de débris» autour de la Terre, rendant l’espace moins accessible.

Ces derniers temps, nous avons vu plusieurs «quasi-collisions» dans l’espace. Fin janvier 2020, nous avons tous regardé impuissants deux satellites «morts» beaucoup plus grands – IRAS et GGSE-4 – passer à quelques mètres l’un de l’autre. La NASA déplace souvent la Station spatiale internationale lorsqu’elle calcule un risque plus élevé que la normale de collision avec des débris.

Plus de satellites, plus de risques

Le problème des débris spatiaux devient de plus en plus urgent à mesure que de plus en plus de grandes constellations de petits satellites sont lancées. En 2019, l’ESA a envoyé l’un de ses satellites d’observation de la Terre sur un petit détour pour éviter une forte possibilité de collision avec l’un des satellites Starlink de SpaceX.

Au cours des derniers jours seulement, les satellites de One Web et Starlink ont ​​failli dangereusement à une collision. Si les plans très médiatisés de quelques grandes entreprises se concrétisent, le nombre d’objets lancés dans l’espace au cours des années à venir dépassera d’un facteur de jusqu’à dix fois le nombre total de lancés au cours des six décennies qui ont suivi la mise en orbite du premier objet fabriqué par l’homme (Spoutnik 1) en 1957.

Des satellites comme la constellation Starlink de SpaceX deviendront une vue de plus en plus courante dans le ciel nocturne dans les années à venir. (Crédit d’image: Marco Langbroek via SatTrackBlog)

Le droit spatial peut aider

Toute technologie réalisable pour atténuer le problème des débris spatiaux devrait être étudiée en profondeur. Dans le même temps, l’élimination active des débris soulève des problèmes politiques et juridiques.

L’espace est une zone au-delà de la juridiction nationale. Comme la haute mer, l’espace est régi par le droit international. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 et les quatre autres traités internationaux qui ont suivi ont établi un cadre et des principes clés pour guider un comportement responsable.

Alors que les ingénieurs pourraient envisager des filets et des harpons, le droit international est une mauvaise nouvelle pour les aspirants «pirates» de l’espace. Tout objet spatial ou partie d’objet spatial, fonctionnel ou non, reste sous la juridiction d’un «État d’immatriculation».

En vertu du droit international, capturer, dévier ou interférer avec un morceau de débris constituerait une «activité nationale dans l’espace» – ce qui signifie que les pays qui ont autorisé ou accepté la manœuvre de REL ont une responsabilité juridique internationale, même si l’action est menée. par une entreprise privée. En outre, en cas de problème (comme nous le savons, l’espace est difficile), un régime de responsabilité s’applique aux «États de lancement» en vertu du traité applicable, qui inclurait les pays impliqués dans le lancement du véhicule ADR.

Les règles de la route

Au-delà des aspects techniques juridiques, l’enlèvement des débris soulève des défis politiques, géopolitiques, économiques et sociaux complexes. À qui incombe la responsabilité d’enlever les débris? Qui devrait payer? Quels droits les nations non spatiales ont dans les discussions? Quels débris doivent être préservés en tant que patrimoine?

Et si un État développe la capacité d’enlever ou de dévier les débris spatiaux, comment pouvons-nous être sûrs qu’il ne les utilisera pas pour retirer ou détourner les satellites «vivants» d’un autre pays?

Les experts s’efforcent de reconnaître et de déterminer les «règles de la route» réglementaires appropriées. Le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS) s’occupe de la gouvernance de l’espace et a inscrit «des mécanismes juridiques relatifs à l’atténuation et à la remise en état des débris spatiaux» depuis des années. Il existe déjà des directives pratiques largement acceptées pour la réduction des débris et la durabilité à long terme des activités spatiales, mais chaque solution proposée soulève d’autres questions.

En fin de compte, toute activité de dépollution des débris nécessitera un accord négocié entre chacune des parties concernées pour s’assurer que ces questions juridiques et autres sont traitées. À terme, nous pourrions voir émerger un processus normalisé, en coordination avec un système international de gestion du trafic spatial.

L’avenir de l’humanité est inextricablement lié à notre capacité d’assurer un avenir viable à long terme pour les activités spatiales. Le développement de nouvelles méthodes d’élimination des débris et les cadres juridiques pour les rendre utilisables sont des étapes importantes pour trouver des moyens de coexister avec notre planète et de promouvoir la sûreté, la sécurité et la durabilité de l’espace.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.