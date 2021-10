Ce n’est pas La Casa de Papel : les 4 séries espagnoles qui ont pris tout le succès de Netflix

Le contenu de Netflix est renouvelé mois après mois. La plateforme de streaming parvient, au fil des années, à piéger les utilisateurs de manière imbattable. S’imposant comme celui qui a recueilli le plus d’abonnés ces derniers temps, il parvient à les maintenir grâce à sa bibliothèque originale, variée et dynamique dans laquelle se trouvent différents types de productions.

Mais, sans aucun doute, il y a une série Netflix qui se démarque avant tout. Le vol d’argent Il a été sauvé par le géant du streaming après son annulation sur Antena 3 et, à partir de là, le succès du strip d’Álex Pina était imparable. Cette production est devenue une rage mondiale et, pour cette raison, l’Espagne est devenue un fournisseur de contenu majeur pour ce service à la demande.

Cependant, il convient de noter que, depuis plus de cette année Le vol d’argent a sorti sa cinquième saison et a encore le deuxième volume, ce n’était pas la série espagnole la plus remarquable sur Netflix. En effet, dans son catalogue, la société a ajouté quatre productions du même pays qui ont rassemblé des milliers et des milliers de téléspectateurs à travers le monde.

Le premier est sans aucun doute Ciel rouge. Bien qu’il n’ait pas reçu les mêmes critiques et ait été très comparé à Le vol d’argent, la série était très bonne en terme d’audience. L’intrigue, la mise en scène et le fait qu’elle soit des mêmes créateurs était un plus pour la fiction avec l’Argentin Lali Espósito.

Ensuite, celui qui suit dans le succès est Le cuisinier de Castamar. Cette pièce d’époque se situe à Madrid en 1970 et est sortie sur la plateforme le 9 juillet. La série suit la vie de Clara Belmonte, une cuisinière qui commence à travailler chez Castamar afin d’échapper à son passé douloureux sans imaginer qu’elle y trouverait son véritable amour.

Une saison de seulement dix épisodes a suffi pour Le cuisinier de Castamar a été choisie par des milliers d’utilisateurs comme la série romantique de l’année. Cependant, il convient de noter que la première de la deuxième saison de Valérie, qui est venu avec huit nouveaux épisodes, a été une source d’attention pour les adeptes de la série espagnole. Cette bande dessinée, basée sur le roman d’Elisabet Benavent, met en vedette Diana Gómez, qui était également dans Le vol d’argent et c’est devenu la comédie romantique la plus attendue.

Le dernier mais non le moindre est la première de la saison quatre de Élite. La série est arrivée sur Netflix avec de nouveaux drames, mystère et adrénaline pour les étudiants de Las Encinas. Avec des personnages inspirés de la royauté espagnole, comme Pol Granch, et un tournage en pleine pandémie, les derniers épisodes de fiction pour adolescents ont conduit la production à être l’une des plus regardées de l’histoire de la plateforme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂