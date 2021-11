Ce n’est pas Iron Man : le rôle emblématique de Robert Downey Jr. très différent de Marvel

Lego Super Heroes 76165 Casque D'iron Man - unisex

Les super-pouvoirs des constructeurs créatifs sont mis à l'épreuve avec le modèle LEGO® Marvel Avengers Casque d'Iron Man. Les adultes fans de Marvel ou passionnés de construction vont adorer ce modèle à construire et à exposer ! Les lignes emblématiques du casque d'Iron Man sont superbement reproduites avec des briques LEGO® et des autocollants graphiques et évoquent des scènes culte des films classiques de l'univers Marvel Avengers. Le modèle à construire se place sur un support résistant orné d'une plaque. Les constructeurs peuvent immortaliser les lignes emblématiques et les incroyables détails du casque d'Iron Man avec des briques LEGO®, des éléments rouge et or et des autocollants pour les yeux. Constitue un ensemble fascinant lorsqu'il est exposé à côté d'autres modèles LEGO Marvel. Ce kit de construction de 480 pièces offre aux inconditionnels de Marvel et aux fans de LEGO® une expérience de construction stimulante et une évasion immersive. Il constitue un superbe cadeau à offrir pour Noël, un anniversaire ou une occasion spéciale. Le casque d'Iron Man mesure plus de 19 cm de haut, 10 cm de large et 13 cm de profondeur. Il n'a pas besoin de beaucoup de place pour être exposé, mais ses détails fascinants et réalistes ne manqueront pas d'attirer le regard de tous les fans de Marvel. Pas besoin de piles. Ce modèle LEGO® Marvel Avengers Casque d'Iron Man à collectionner offre une expérience de construction créative et décontractante, où 480 briques LEGO se transforment lentement en une fascinante pièce d'exposition. Inclut des instructions faciles à suivre et de qualité pour entraîner les constructeurs dans un projet captivant dès l'ouverture de la boîte. Ce set fait partie d'une série de modèles LEGO® Marvel à construire et à exposer, conçus pour offrir une expérience exceptionnelle à tous les fans de construction et de bande dessinée. Pas besoin de super-pouvoirs pour assembler et séparer les briques et pièces LEGO®. Depuis 1958, elles sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie afin de garantir qu'elles s'assemblent et se séparent toujours facilement. Les briques et pièces LEGO® sont soumises à des tests rigoureux afin de s'assurer que cet incroyable modèle à exposer est conforme aux normes de sécurité les plus élevées sur la planète Terre (et dans l'univers Marvel !).