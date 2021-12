Ce n’est pas important? Le sosie de Brad Pitt qui est passé à la télévision et est devenu à la mode

in

Le monde des similitudes est aussi encombré que controversé. Il regorge de personnes qui se revendiquent comme les as de cette compétence inutile qui consiste à pouvoir identifier n’importe qui avec une célébrité de Hollywood. Il est clair que la plupart du temps cela se résume à un « croire ou éclater » et que la réalité est que ce sont tous des cas complètement subjectifs, ce qui pour certains peut être correct et pour d’autres être de l’autre côté de ce qui est plausible. Hier, juste un jour après son anniversaire, un nouveau double de Brad Pitt.

Le natif de l’Oklahoma fête ses 58 ans ce samedi et, malgré le regretté Oscar qui vient d’arriver grâce à Il était une fois… à Hollywood, est considéré comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération. Des papiers comme ceux de Le club de combat, Sept ou 12 singes endosser cette position qui fait de l’artiste l’un des principaux interprètes de l’industrie cinématographique.

Ce vendredi, lors d’une émission de l’émission de télévision argentine Bienvenue à bord qui conduit Guido Kaczka, une personne qui prétendait être le double du nombre de Brad Pitt. le jeu télévisé Argentine propose que les différentes personnes s’approchent du plateau avec l’intention que le chef d’orchestre et les membres du spectacle devinent à qui ressemble le participant. Souvent, cela se résout immédiatement et dans bien d’autres, cela prend du temps.

Pour cet homme de la ville argentine d’Avellaneda, qui se consacre à la conduite d’un camion qui transporte des produits laitiers, la résolution a pris du temps. Est-ce tellement Kazcka comme le reste du campus de Bienvenue à bord n’a pas semblé trouver la ressemblance. Des chiffres tels que Jeff Daniels, footballeur Claudio Paul Caniggia et le chanteur Adrien barilari. Finalement, le conducteur a pu deviner qu’il s’agissait Brad Pitt. Plus précisément, elle ressemblait à la version de l’artiste vue en 2005, en M. et Mme Smith, film dans lequel il a rencontré Angelina Jolie.

Le projet qui unira Brad Pitt à Lewis Hamilton

En 2022, Brad Pitt il pourrait retourner travailler avec son ami George Clooney dans un long métrage, mais si vous devez parler de projets qui attirent l’attention, l’un d’entre eux vous mettra en relation avec une star du sport. Date limite a signalé que plusieurs studios et plateformes de streaming se disputent les droits de distribution d’un film axé sur la Formule 1 qui l’aura comme protagoniste et dans lequel le champion du sport travaillera également, Lewis Hamilton. Pour l’instant, on ne sait pas si le pilote fera une apparition ou s’il sera simplement producteur, ainsi que des détails sur l’intrigue.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂